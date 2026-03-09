ТСН у соціальних мережах

День ангела 9 березня: кого та як вітати з іменинами

9 березня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетяна Мележик
Який сьогодні, 9 березня, день ангела

Який сьогодні, 9 березня, день ангела

Хто святкує день ангела 9 березня

9 березня 2026 року привітайте з іменинами Афанасія, Валерія, Дмитра, Івана, Кирила, Леонтія, Михайла, Миколу, Олександра, Олексія, Петра, Сергія, Тараса, Наталю, Олександру.

Афанасій — давньогрецьке походження, означає «безсмертний». В дитинстві спокійний, врівноважений. В дорослому віці стає старанним.

Валерій — латинське ім’я, перекладається як «міцний». В дитинстві завзятий, наполегливий. В дорослому віці стає оптимістом.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Деметрі». В дитинстві спокійний, надійний. В дорослому віці стає комунікабельним.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві цінує дружбу, тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Кирило — латинське ім’я, перекладається як «владика». В дитинстві замкнутий, допитливий. В дорослому віці стає серйозним.

Леонтій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «левиний». В дитинстві відповідальний, вольовий. В дорослому віці стає хорошим організатором.

Михайло — давньоєврейське походження, означає «хто як Бог». В дитинстві слухняний, вихований. В дорослому віці стає справедливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві консерватор, спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві відданий, дружелюбний. В дорослому віці стає оптимістичним.

Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». В дитинстві наполегливий, активний. В дорослому віці стає працьовитим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві тихий, ніжний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві боязкий, спокійний. В дорослому віці стає щирим.

Тарас — давньогрецьке походження, означає «бунтівник». В дитинстві впертий, неспокійний. В дорослому віці любить бути в центрі уваги.

Наталя — латинське ім’я, перекладається як «благословенна». В дитинстві життєрадісна, безтурботна. В дорослому віці стає розважливою.

Олександра — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисниця». В дитинстві харизматична, розумна. В дорослому віці стає енергійною.

День ангела 9 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 9 березня — душевні привітання в прозі



Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поряд, оберігав від негараздів і приносив у життя лише світлі миті, радість і справжнє щастя.

***

З днем ангела! Нехай цей день подарує тобі відчуття захищеності та любові, а кожен новий день буде сповнений добробутом, гармонією та теплом близьких людей.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб світло твого ангела завжди освітлювало шлях, дарувало натхнення й сили для здійснення найзаповітніших мрій.

***

З днем ангела! Хай твій небесний покровитель береже тебе від усіх труднощів, наповнює серце миром і радістю, а життя буде сповнене любові, добра та гармонії.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твоє серце завжди відчувало підтримку небесного охоронця, а доля дарувала тільки світлі, теплі та щасливі моменти.

