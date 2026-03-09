- Дата публікації
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 103
- Час на прочитання
- 2 хв
День ангела 9 березня: кого та як вітати з іменинами
9 березня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 9 березня
9 березня 2026 року привітайте з іменинами Афанасія, Валерія, Дмитра, Івана, Кирила, Леонтія, Михайла, Миколу, Олександра, Олексія, Петра, Сергія, Тараса, Наталю, Олександру.
Афанасій — давньогрецьке походження, означає «безсмертний». В дитинстві спокійний, врівноважений. В дорослому віці стає старанним.
Валерій — латинське ім’я, перекладається як «міцний». В дитинстві завзятий, наполегливий. В дорослому віці стає оптимістом.
Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Деметрі». В дитинстві спокійний, надійний. В дорослому віці стає комунікабельним.
Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві цінує дружбу, тихий. В дорослому віці стає неквапливим.
Кирило — латинське ім’я, перекладається як «владика». В дитинстві замкнутий, допитливий. В дорослому віці стає серйозним.
Леонтій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «левиний». В дитинстві відповідальний, вольовий. В дорослому віці стає хорошим організатором.
Михайло — давньоєврейське походження, означає «хто як Бог». В дитинстві слухняний, вихований. В дорослому віці стає справедливим.
Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві консерватор, спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі.
Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві відданий, дружелюбний. В дорослому віці стає оптимістичним.
Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». В дитинстві наполегливий, активний. В дорослому віці стає працьовитим.
Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві тихий, ніжний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.
Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві боязкий, спокійний. В дорослому віці стає щирим.
Тарас — давньогрецьке походження, означає «бунтівник». В дитинстві впертий, неспокійний. В дорослому віці любить бути в центрі уваги.
Наталя — латинське ім’я, перекладається як «благословенна». В дитинстві життєрадісна, безтурботна. В дорослому віці стає розважливою.
Олександра — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисниця». В дитинстві харизматична, розумна. В дорослому віці стає енергійною.
День ангела 9 березня — душевні привітання в прозі
Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поряд, оберігав від негараздів і приносив у життя лише світлі миті, радість і справжнє щастя.
***
З днем ангела! Нехай цей день подарує тобі відчуття захищеності та любові, а кожен новий день буде сповнений добробутом, гармонією та теплом близьких людей.
***
Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб світло твого ангела завжди освітлювало шлях, дарувало натхнення й сили для здійснення найзаповітніших мрій.
***
З днем ангела! Хай твій небесний покровитель береже тебе від усіх труднощів, наповнює серце миром і радістю, а життя буде сповнене любові, добра та гармонії.
***
Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твоє серце завжди відчувало підтримку небесного охоронця, а доля дарувала тільки світлі, теплі та щасливі моменти.