ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
296
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 9 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних валюта втратить у ціні - гривня зміцниться.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 9 березня. / © Національний банк України

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 9 березня. Долар втратив 8 коп. Євро зменшився аж на 36 коп. Вартість злотого впала на 12 коп.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,72 (-8 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,54 (-36 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,79 (-12 коп.)

Нагадаємо, економічний експерт Андрій Забловський раніше повідомляв, що березень для валютного ринку в Україні буде періодом «контрольованої волатильності». Зокрема, він прогнозував, що курс долара «стрибатиме» часто, але незначно.

Дата публікації
Кількість переглядів
296
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie