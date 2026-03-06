Курс валют на 9 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 9 березня. / © Національний банк України

Реклама

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 9 березня. Долар втратив 8 коп. Євро зменшився аж на 36 коп. Вартість злотого впала на 12 коп.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,72 (-8 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,54 (-36 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,79 (-12 коп.)

Нагадаємо, економічний експерт Андрій Забловський раніше повідомляв, що березень для валютного ринку в Україні буде періодом «контрольованої волатильності». Зокрема, він прогнозував, що курс долара «стрибатиме» часто, але незначно.

Реклама