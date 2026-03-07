Російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026

Росіяни на церемонії відкриття Паралімпіади-2026 / © Associated Press

Російських спортсменів освистали на церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026, яка 6 березня відбулася в італійському місті Верона.

Про це повідомляє France 24.

Коли російська збірна зі своїм прапором вийшла на сцену під час параду країн, глядачі відреагували свистом на її адресу.

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Росіяни вперше від 2014 року пройшли на церемонії відкриття Паралімпійських ігор зі своїм прапором.

Через це Україна повністю бойкотувала церемонію відкриття Паралімпіади-2026. На заході не було ні українських параатлетів, ні посадових осіб. Також наша країна закликала інші держави долучитися до бойкоту.

До бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026, щонайменше на рівні урядових осіб, доєдналися Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія, Нідерланди, Канада, Хорватія, Литва, Німеччина, Австрія, Румунія, Велика Британія, Франція та Австралія.

Зазначимо, що змагальну частину Паралімпіади-2026 збірна України не бойкотуватиме та виступить рекордним складом. Нашу країну представлять 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Зимова Паралімпіада-2026 відбудеться від 6 до 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Нагадаємо, уряд Італії висловив незгоду з рішенням МПК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами, закликавши переглянути його.

Однак у МПК відмовилися скасувати ганебне рішення, цинічно заявивши, що “немає законного способу не допустити Росію та Білорусь”.

Крім того, МПК заборонив українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на Паралімпіаді-2026.