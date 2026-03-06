Біатлон: результати чоловічої індивідуальної гонки на етапі Кубка світу в Контіолагті

Дмитро Підручний / © biathlon.com.ua

У п'ятницю, 6 березня, на сьомому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 у фінському Контіолагті відбулася чоловіча індивідуальна гонка.

Україну в ній представляли п'ять біатлоністів: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Артем Тищенко, Богдан Борковський та Богдан Цимбал.

Найкращий результат серед українців показав Підручний, який з однією хибою посів 16-те місце.

Решта наших біатлоністів не набрали залікових очок, фінішувавши за межами топ-40.

Переможцем гонки став француз Ерік Перро. Друге місце посів норвежець Стурла Легрейд, а замкнув призову трійку норвежець Ветле Крістіансен.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічої індивідуальної гонки в Контіолагті

1. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) 44:55.7

2. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) +29.9

3. Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+0+0+0) +47.9

4. Лукас Гофер (Італія, 0+0+0+0) +1:18.1

5. Філіпп Наврат (Німеччина, 0+1+0+1) +2:19.6

6. Мартін Улдаль (Норвегія, 0+1+0+0) +2:20.1

...

16. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+0+0) +3:45.3

60. Богдан Борковський (0+2+2+0) +7:05.1

63. Віталій Мандзин (2+0+2+1) +7:33.7

78. Артем Тищенко (1+2+0+0) +8:54.2

79. Богдан Цимбал (1+1+1+1) +9:13.7

У суботу, 7 березня, етап у Контіолагті продовжиться жіночим масстартом і чоловічою естафетою, які відбудуться о 14:40 та 16:40 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що Україна завоювала перше "золото" юнацького чемпіонату світу-2026 з біатлону.