Австралія приєдналася до бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026

Збірна Австралії на церемонії відкриття Паралімпіади-2026 / © Associated Press

Австралія долучилася до бойкоту церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 через допущення російських і білоруських спортсменів під своїми прапорами.

Про це повідомив посол України в Австралії та Новій Зеландії Василь Мірошниченко.

Посадові особи з Австралії не відвідали церемонію відкриття Паралімпіади-2026, тоді як австралійські параспортсмени взяли участь у ній.

"Дякуємо австралійським чиновникам за бойкот відкриття зимових Паралімпійських ігор у відповідь на рішення дозволити російським спортсменам виступати під своїм прапором. Від 2022 року війна Росії проти України забрала життя понад 500 українських спортсменів. Спорт не може бути відокремлений від цінностей, які він представляє, і ця принципова позиція є потужним сигналом солідарності", — написав він у соцмережі Х.

Австралія — 16-та країна, що оголосила про бойкот церемонії відкриття Паралімпіади-2026 принаймні на рівні урядових осіб.

Зимова Паралімпіада-2026 відбудеться від 6 до 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Через це Україна вирішила повністю бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади-2026 та закликала інші країни також відмовитися від участі в цьому заході.

До бойкоту Україною церемонії відкриття Паралімпіади-2026 доєдналися Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія, Нідерланди, Канада, Хорватія, Литва, Німеччина, Австрія, Румунія, Велика Британія, Франція та Австралія.

Суспільне мовлення, офіційний транслятор Паралімпіади-2026 в Україні, відмовилося транслювати церемонію відкриття змагань на тлі бойкоту нашою збірною заходу.

Водночас змагальну частину Паралімпіади-2026 збірна України не пропускатиме та виступить рекордним складом. Нашу країну представлятимуть 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців та 10 спортсменів-гайдів.

Уряд Італії висловив незгоду з рішенням МПК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами, закликавши переглянути його.

Однак у МПК відмовилися скасувати ганебне рішення, цинічно заявивши, що "немає законного способу не допустити Росію та Білорусь".

Крім того, МПК заборонив українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на Паралімпіаді-2026.