МПК прокоментував заборону форми збірної України з мапою на Паралімпійських іграх-2026

Збірна України на церемонії відкриття Паралімпіади-2022 / © Associated Press

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) прокоментував свою заборону українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на зимових Паралімпійських іграх-2026.

"Згідно з правилами МПК щодо форми на Паралімпійських іграх, тексти національних гімнів, мотиваційні слова, публічні/політичні повідомлення або гасла, пов'язані з національною ідентичністю, заборонені.

Карта країни підпадає під цю категорію, саме тому один з елементів форми НПК України для Ігор у Мілані-Кортіні 2026 не був схвалений. НПК України оперативно надав альтернативний варіант, який був затверджений МПК", — йдеться у відповіді організації на запитання Tribuna.com.

Раніше президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич розповів, що МПК заборонив нашим паралімпійцям використовувати форму з мапою України на Паралімпійських іграх-2026, назвавши її "політичною".

Також у Мережі з'явилося фото "забороненої" форми збірної України на Паралімпіаді-2026.

Зимова Паралімпіада-2026 відбудеться від 6 до 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Нагадаємо, МПК допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри-2026 у відповідь на обурливе рішення організаторів допустити росіян і білорусів до змагань під національними прапорами.

Національний паралімпійський комітет України оголосив, що Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Там також висунули вимогу не використовувати український прапор на церемонії відкриття змагань.

Водночас змагальну частину Паралімпіади-2026 збірна України не пропускатиме.

Бойкот Україною церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 підтримала низка країн, а саме Чехія, Польща, Фінляндія, Латвія, Естонія, Нідерланди та Канада.

Уряд Італії висловив незгоду з рішенням МПК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами, закликавши переглянути його.