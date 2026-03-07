- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 367
- Время на прочтение
- 2 мин
Российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026
Россияне впервые с 2014 года прошли на церемонии открытия Паралимпийских игр со своим флагом.
Российских спортсменов освистали на церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026, которая 6 марта состоялась в итальянском городе Верона.
Об этом сообщает France 24.
Когда российская сборная со своим флагом вышла на сцену во время парада стран, зрители отреагировали свистом в ее адрес.
Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.
Россияне впервые с 2014 года прошли на церемонии открытия Паралимпийских игр со своим флагом.
Из-за этого Украина полностью бойкотировала церемонию открытия Паралимпиады-2026. На мероприятии не было ни украинских параатлетов, ни должностных лиц. Также наша страна призвала другие государства присоединиться к бойкоту.
К бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026, как минимум на уровне правительственных лиц, присоединились Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды, Канада, Хорватия, Литва, Германия, Австрия, Румыния, Великобритания, Франция и Австралия.
Отметим, что соревновательную часть Паралимпиады-2026 сборная Украины не будет бойкотировать и выступит рекордным составом. Нашу страну представят 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.
Зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Напомним, правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.
Однако в МПК отказались отменить позорное решение, цинично заявив, что "нет законного способа не допустить Россию и Беларусь".
Кроме того, МПК запретил украинским паралимпийцам использовать форму с картой Украины на Паралимпиаде-2026.