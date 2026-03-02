МПК запретил форму сборной Украины для зимней Паралимпиады-2026: как это объяснили

Сборная Украины на церемонии открытия Паралимпиады-2022 / © Associated Press

Реклама

Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил форму, в которой сборная Украины собиралась принять участие в зимних Паралимпийских играх-2026.

Об этом в интервью Укринформу рассказал президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

По его словам, форму с картой Украины МПК назвал "политической" и запретил ее использование, поэтому наша команда была вынуждена в последний момент изготовить новую экипировку.

Реклама

"Мы подготовили нашу спортивную, нет — даже не спортивную, а парадную форму для нашей команды. Международный паралимпийский комитет сказал: "Нет, нет, нет — так не пойдет!" Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме. Эта форма была очень красивая, очень символическая и очень акцентированно "кричала" о том, что есть Украина в мире, Европе, со всеми своими территориями без оккупации Россией.

Она (карта Украины, — ред.) глобализирована была на форме. Ее делал известный наш дизайнер Виктор Анисимов, который делал форму для нас и на Паралимпиаду в Париже (летняя Паралимпиада-2024 — ред.). Мы тогда вышли в форме, которая имела военные акценты, потому что там, кроме сине-желтого, был тот цвет, который есть у наших защитников на фронте. Нам его очень долго не утверждали, но мы это пробили тогда.

А сейчас мы были более радикальны. Наша радикальность объясняется тем, что после Парижа вот эта эскалация лояльности к "раше" произошла с новой силой, новой волной. То есть там уже сидят субъекты паралимпийского чиновничества, которые стерегут, чтобы не дать Украине заявить о себе как стране без оккупации, и что она будет бороться в такой форме против страны-агрессора.

Мы едва успели изготовить новую форму, едва успели. Мы эту новую форму срочно на автобусе везли в Италию, где уже находится вся наша команда. А могли одеть ребят еще здесь в готовую форму, а нам ее запретили. Вот такая ситуация", — рассказал Сушкевич.

Реклама

Зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Напомним, МПК допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный сообщил, что украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры-2026 в ответ на возмутительное решение организаторов допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами.

Национальный паралимпийский комитет Украины объявил, что Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026. Там также потребовали не использовать украинский флаг на церемонии открытия соревнований.

Реклама

В то же время, соревновательную часть Паралимпиады-2026 сборная Украины не будет пропускать.

Бойкот Украины церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 поддержал ряд стран, а именно Чехия, Польша, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды и Канада.

Правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.