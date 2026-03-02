- Дата публикации
Динамо — Ингулец: онлайн-видеотрансляция матча 1/4 финала Кубка Украины
Прямая трансляция поединка 1/4 финала национального Кубка между киевским "Динамо" и петровским "Ингульцом".
Во вторник, 3 марта, киевское "Динамо" и петровский "Ингулец" посоревнуются в матче 1/4 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.
Поединок состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.
"Бело-синие" стартовали в нынешнем розыгрыше Кубка Украины с 1/16 финала, одолев "Александрию" (2:1). В 1/8 финала киевляне выбили "Шахтер" (2:1).
"Ингулец" начал свой путь в турнире с 1/32 финала, одержав победу над аматорским клубом "Карбон" (2:1). В 1/16 финала петровцы разгромили "Подолье" (4:1), а в 1/8 финала обыграли "Викторию" (1:0).
Отметим, что "Динамо" сейчас занимает четвертое место в УПЛ, а "Ингулец" располагается на четвертой позиции в Первой лиге.
Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Ингулец" с Youtube-канала FootballHub.
Игру также можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
