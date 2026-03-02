Динамо — Ингулец: онлайн-видеотрансляция матча 1/4 финала Кубка Украины

"Динамо" — "Ингулец" / © ФК Динамо Киев

Во вторник, 3 марта, киевское "Динамо" и петровский "Ингулец" посоревнуются в матче 1/4 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

Поединок состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

"Бело-синие" стартовали в нынешнем розыгрыше Кубка Украины с 1/16 финала, одолев "Александрию" (2:1). В 1/8 финала киевляне выбили "Шахтер" (2:1).

"Ингулец" начал свой путь в турнире с 1/32 финала, одержав победу над аматорским клубом "Карбон" (2:1). В 1/16 финала петровцы разгромили "Подолье" (4:1), а в 1/8 финала обыграли "Викторию" (1:0).

Отметим, что "Динамо" сейчас занимает четвертое место в УПЛ, а "Ингулец" располагается на четвертой позиции в Первой лиге.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Ингулец" с Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

