Кубок мира по биатлону: расписание гонок седьмого этапа в Контиолахти и где смотреть

Биатлон на Олимпиаде-2026 / © Associated Press

С 5 по 8 марта в финском Контиолахти состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону-2025/26.

В его программу вошли индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты.

Этап в Контиолахти станет первым после зимних Олимпийских игр-2026, которые с 6 по 22 февраля состоялись в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Расписание гонок этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти

5 марта

18:05 — Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

6 марта

18:10 — Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

7 марта

14:40 — Масс-старт, 12,5 км, женщины

16:40 — Эстафета, 4х7,5, мужчины

8 марта

14:30 — Эстафета, 4х6, женщины

17:55 — Масс-старт, 15 км, мужчины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что итальянский биатлонист перенес операцию на сердце после схода с дистанции на Олимпиаде-2026.