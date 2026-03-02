- Дата публикации
Кубок мира по биатлону: расписание гонок седьмого этапа в Контиолахти и где смотреть
В программу этапа вошли индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты.
С 5 по 8 марта в финском Контиолахти состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону-2025/26.
В его программу вошли индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты.
Этап в Контиолахти станет первым после зимних Олимпийских игр-2026, которые с 6 по 22 февраля состоялись в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Расписание гонок этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти
5 марта
18:05 — Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
6 марта
18:10 — Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
7 марта
14:40 — Масс-старт, 12,5 км, женщины
16:40 — Эстафета, 4х7,5, мужчины
8 марта
14:30 — Эстафета, 4х6, женщины
17:55 — Масс-старт, 15 км, мужчины
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что итальянский биатлонист перенес операцию на сердце после схода с дистанции на Олимпиаде-2026.