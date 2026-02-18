Биатлон на Олимпиаде-2026: результаты женской эстафеты – как выступила Украина

Александра Меркушина / © Associated Press

В среду, 18 февраля, на Олимпийских играх-2026 состоялась женская эстафета по биатлону.

За сборную Украины в ней бежали Александра Меркушина, Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Дарина Чалык. "Сине-желтые" финишировали на 9-м месте.

Первый этап Меркушина провела очень мощно и передала эстафету четвертой, с отставанием лишь 16,7 секунд от лидеров.

На втором этапе Джима после стрельбы лежа вышла на втором месте, но передала эстафету уже восьмой с отставанием 36,5 секунды от лидеров.

Третий этап Дмитренко завершила на десятой позиции. На заключительном этапе Чалык подняла "сине-желтых" на одну строчку и финишировала девятой.

"Золото" в женской эстафете завоевала Франция, "серебро" выиграла Швеция, а бронзовым призером стала Норвегия.

Олимпиада-2026. Биатлон. Эстафета, женщины

1. Франция (1+6) 1:10:22.7

2. Швеция (1+7) +51.3

3. Норвегия (0+7) +1:07.6

...

9. Украина (0+9) +3:19.5

Полное видео гонки

Отметим, что накануне на Олимпиаде-2026 состоялась мужская биатлонная эстафета, где сборная Украины заняла 16-е место.

Впереди на Олимпиаде-2026 еще две биатлонные гонки. В пятницу, 20 февраля, состоится мужской масс-старт с участием двух украинцев – Виталия Мандзына и Дмитрия Пидручного. В субботу, 21 февраля, биатлонная программа Олимпиады-2026 закроется женским масс-стартом, где Украина не будет представлена.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.