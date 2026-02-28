- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 50
- Час на прочитання
- 2 хв
Курс валют в Україні: скільки коштуватиме долар в обмінниках у березні
Скільки коштуватиме долар в обмінниках у березні, яким буде курс валют та що на нього впливатиме.
За прогнозами експертів, березень для валютного ринку буде періодом «контрольованої волатильності», тобто курс «стрибатиме» часто, але незначно.
Андрій Забловський у коментарі ТСН.ua назвав чинники, які впливатимуть на курс гривні у березні.
Проти гривні (тиск курсу вгору):
Посівна кампанія. Березень — пік закупівель пального, добрив та насіння, більшість цих товарів імпортується за валюту.
Акцизи на пальне, яке у лютому подорожчало. Оскільки акцизи прив’язані до євро, будь-яке зростання курсу долара (і євро) робить пальне ще дорожчим.
Інфляційні очікування: бізнес закладає девальвацію гривні у ціни товарів, що підігріває попит на валюту серед населення як засіб збереження капіталу.
За гривню (стабілізація):
Березень зазвичай є місяцем надходження чергових траншів фінансової допомоги від ЄС та МВФ. Це наповнює золотовалютні резерви НБУ.
Тактика Нацбанку: регулятор продовжує політику «керованої гнучкості». Якщо курс долара занадто стрімко йде вгору, НБУ продає долари з резервів, щоб заспокоїти ринок.
Активізується експорт залишків торішнього врожаю, що збільшує приплив валюти в країну.
Олег Пендзин говорить, що у березні зростання курсу долара допоможе зупинити інфляція.
«Як відомо, за рівень інфляції відповідає Нацбанк. Інфляція у березні прискориться за рахунок продовольчої та енергетичної складових, тому, аби вона не дуже розганялась, регулятор стримуватиме її стабільним курсом долара», — аргументував Олег Пендзин.
Раніше ми розповідали, що перший місяць весни готує українцям велику індексацію пенсій та ріст зарплат.