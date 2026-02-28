ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
2 хв

Курс валют в Україні: скільки коштуватиме долар в обмінниках у березні

Скільки коштуватиме долар в обмінниках у березні, яким буде курс валют та що на нього впливатиме.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Панченко Олександр Панченко Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Курс валют в Україні

Курс валют в Україні / © ТСН

За прогнозами експертів, березень для валютного ринку буде періодом «контрольованої волатильності», тобто курс «стрибатиме» часто, але незначно.

Андрій Забловський у коментарі ТСН.ua назвав чинники, які впливатимуть на курс гривні у березні.

Проти гривні (тиск курсу вгору):

  • Посівна кампанія. Березень — пік закупівель пального, добрив та насіння, більшість цих товарів імпортується за валюту.

  • Акцизи на пальне, яке у лютому подорожчало. Оскільки акцизи прив’язані до євро, будь-яке зростання курсу долара (і євро) робить пальне ще дорожчим.

  • Інфляційні очікування: бізнес закладає девальвацію гривні у ціни товарів, що підігріває попит на валюту серед населення як засіб збереження капіталу.

За гривню (стабілізація):

  • Березень зазвичай є місяцем надходження чергових траншів фінансової допомоги від ЄС та МВФ. Це наповнює золотовалютні резерви НБУ.

  • Тактика Нацбанку: регулятор продовжує політику «керованої гнучкості». Якщо курс долара занадто стрімко йде вгору, НБУ продає долари з резервів, щоб заспокоїти ринок.

  • Активізується експорт залишків торішнього врожаю, що збільшує приплив валюти в країну.

Олег Пендзин говорить, що у березні зростання курсу долара допоможе зупинити інфляція.

«Як відомо, за рівень інфляції відповідає Нацбанк. Інфляція у березні прискориться за рахунок продовольчої та енергетичної складових, тому, аби вона не дуже розганялась, регулятор стримуватиме її стабільним курсом долара», — аргументував Олег Пендзин.

Раніше ми розповідали, що перший місяць весни готує українцям велику індексацію пенсій та ріст зарплат.

Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie