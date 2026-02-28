Курс валют в Україні: скільки коштуватиме долар в обмінниках у березні

Курс валют в Україні / © ТСН

За прогнозами експертів, березень для валютного ринку буде періодом «контрольованої волатильності», тобто курс «стрибатиме» часто, але незначно.

Андрій Забловський у коментарі ТСН.ua назвав чинники, які впливатимуть на курс гривні у березні.

Проти гривні (тиск курсу вгору):

Посівна кампанія. Березень — пік закупівель пального, добрив та насіння, більшість цих товарів імпортується за валюту.

Акцизи на пальне, яке у лютому подорожчало. Оскільки акцизи прив’язані до євро, будь-яке зростання курсу долара (і євро) робить пальне ще дорожчим.

Інфляційні очікування: бізнес закладає девальвацію гривні у ціни товарів, що підігріває попит на валюту серед населення як засіб збереження капіталу.

За гривню (стабілізація):

Березень зазвичай є місяцем надходження чергових траншів фінансової допомоги від ЄС та МВФ. Це наповнює золотовалютні резерви НБУ.

Тактика Нацбанку: регулятор продовжує політику «керованої гнучкості». Якщо курс долара занадто стрімко йде вгору, НБУ продає долари з резервів, щоб заспокоїти ринок.

Активізується експорт залишків торішнього врожаю, що збільшує приплив валюти в країну.

Олег Пендзин говорить, що у березні зростання курсу долара допоможе зупинити інфляція.

«Як відомо, за рівень інфляції відповідає Нацбанк. Інфляція у березні прискориться за рахунок продовольчої та енергетичної складових, тому, аби вона не дуже розганялась, регулятор стримуватиме її стабільним курсом долара», — аргументував Олег Пендзин.

