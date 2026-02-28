РФ розпочала підготовку до великого наступу: аналітики попереджають про загрозу прориву на важливій ділянці

Солдат РФ. / © Associated Press

Війська Російської Федерації, ймовірно, розпочали артилерійську та безпілотну підготовку полю бою до очікуваного весняно-літнього наступу на український фортечний пояс у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що протягом останній кількох днів окупанти обстріляли Біленьке. Населений пункт розташований приблизно за 14 км від лінії фронту та безпосередньо на північний схід від Краматорська. Саме це місто є північним краєм фортечного поясу — серії укріплених міст, що становлять основу української оборони в Донецькій області від 2014-го.

«Це перший випадок, коли російські війська завдали удару по Краматорську або його передмістях з використанням ствольної артилерії. Артилерійські удари окупантів по Біленькому, ймовірно, знаменують початок артилерійської підготовки перед очікуваним весняно-літнім наступом Росії 2026-го», — йдеться у звіті.

Цілком ймовірно, що загарбники розпочнуть наземний штурмовий етап цього наступу «найближчим часом після фази артилерійської підготовки».

Ситуація навколо Слов’янська

Окрім того, окупаційна армія проводять кампанію з повітряного загородження на південному краю фортечного поясу. В ISW пояснюють, що йдеться про використання повітряної сили для ураження цілей у передовій — приблизно від 20 до 100 км від лінії зіткнення з метою впливу на тактичні операції на полі бою. Росія здебільшого проводить свою кампанію повітряного загородження за допомогою ударів дронів.

Геолокаційні кадри за 26 лютого показують удари російських БпЛА по цивільному велосипедисту на трасі H-20 Костянтинівка-Слов’янськ і по українських військах в Олексієво-Дружківці — обидва на південь від Поясу фортець.

Американські аналітики наголошують: траса H-20 є основною наземною лінією зв’язку, що з’єднує міста Поясу фортець. Війська РФ використовують багатомісячні кампанії з повітряного загородження як частину ширшого плану кампанії, спрямованого на послаблення оборонних можливостей і позицій на передовій перед російськими наземними наступами.

Український військовослужбовець зі Слов’янського напрямку повідомив, що командування Росії розгортає підкріплення на Слов’янському напрямку. Це є ще одним показником того, що ворог планує надати пріоритет наступальним операціям проти Поясу фортець у найближчій перспективі.

«Російський наземний наступ з метою захоплення фортечного поясу, ймовірно, буде багаторічним оперативним процесом, який коштуватиме військовому командуванні Росії значних витрат часу, людських ресурсів та сил. Росіяни досі не змогли або не бажали зосередити ресурси, необхідні для рішучої наступальної операції, особливо проти фортечного поясу», — підсумували аналітики.

Ситуація на Донеччині

Днями стало відомо, що РФ підірвала дамбу під Костянтинівкою тритонною авіабомбою. Ця атака призвела до підтоплення місцевості та перекриття одного з логістичних шляхів до Костянтинівки. Ця ділянка дороги перетворилася на «суцільне болото», що зробило проїзд неможливим.

Військовий Станіслав Бунятов повідомляв, що росіяни готуються до наступу на Добропільському напрямку. Окупанти перетворюють захоплене Селидове на велику військову базу та великий прифронтовий хаб.