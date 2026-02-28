Три знаки Зодіаку, яким сьогодні не можна необачно витрачати гроші

Гороскоп / © Credits

Також не можна необачно витрачати гроші, оскільки це може негативно позначитися на матеріальному становищі.

Сьогодні, 28 лютого, поміркованості в усьому потрібно дотримуватися представникам усіх знаків зодіакального кола, але трьом із них особливо важливо обережно поводитися з фінансами.

Овен

Овни славляться своєю стрімкістю і поспішністю в усьому, і швидкість, з якою вони витрачають гроші, у цьому сенсі не виняток. Але сьогодні вони ризикують перевершити самих себе і за день спустити бюджет цілого місяця, через що в час, що залишився, їм доведеться нещадно економити на собі.

Діва

Діви, мабуть, найекономніший — якщо не сказати, скупий — знак Зодіаку, тим дивовижнішою буде їхня нинішня поведінка, коли вони почнуть буквально жбурляти гроші направо і наліво. Зірки радять їм покликати на допомогу свою природну обачність і, так би мовити, збавити оберти.

Водолій

Водоліям узагалі не притаманне таке поняття, як економія: якщо їм щось сподобалося, вони можуть витратити на цю річ усе, що мають, водночас геть не замислюючись про наслідки. Сьогодні така нерозважливість може особливо дорого — у прямому сенсі цього слова — їм обійтися.

