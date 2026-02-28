Вночі у Дніпрі пролунала серія вибухів: що сталося

Робота сил ППО / © Getty Images

Реклама

У Дніпрі в ніч проти 28 лютого пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Дніпрі було чути звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Перед вибухами у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух БпЛА у напрямку міста.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 28 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що в Ізмаїлі, що в Одеській області пролунала серія вибухів на тлі атаки ворожих ударних безпілотників.