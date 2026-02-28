Ночью в Днепре прозвучала серия взрывов: что произошло

Работа сил ПВО / © Getty Images

В Днепре в ночь на 28 февраля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

"В Днепре были слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении.

Перед взрывами в Воздушных силах ВСУ сообщали о движении БпЛА в направлении города.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 28 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .

Мы ранее информировали, что в Измаиле, что в Одесской области раздалась серия взрывов на фоне атаки вражеских ударных беспилотников .