Ночью в Днепре прозвучала серия взрывов: что произошло
Город атаковали враги БпЛА.
В Днепре в ночь на 28 февраля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
"В Днепре были слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении.
Перед взрывами в Воздушных силах ВСУ сообщали о движении БпЛА в направлении города.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 28 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .
Мы ранее информировали, что в Измаиле, что в Одесской области раздалась серия взрывов на фоне атаки вражеских ударных беспилотников .