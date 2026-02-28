- Дата публікації
Астрологиня назвала знаки зодіаку із залізними нервами
Нервова система в кожного своя: в одних розбалансована, в інших — зведена в єдиний потужний кулак.
Залежить її стан від багатьох чинників, серед яких не останнє місце посідає і час народження — його в жодному разі не можна скидати з рахунків.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку із залізними нервами.
Телець
Тельців вирізняє спокій у будь-якій — навіть дуже складній — ситуації, не тому що вони такі «залізні» люди, просто вони на все реагуватимуть із запізненням, що й дає їм змогу, як кажуть у народі, не пороти гарячку. Доки інші б’ються в істериці, вони дивляться на життя спокійно — без нервів і зайвих переживань.
Скорпіон
Скорпіонів із повним правом можна назвати людьми зі сталевими — або залізними — нервами, принаймні, саме так бачить їх оточення. Наодинці з самими собою вони зовсім інші — нервові й навіть розгальмовані, але цього ніхто не знає — представники знака добре зберігають свої таємниці.
Діва
Діви не вважають силу свого — залізного — характеру подвигом або доблестю, вони просто так живуть, бо інакше не вміють. Усе у них повинно бути розставлено по своїх місцях, розкладено по поличках — загалом, сувора організація і дисципліна, інакше бажаних результатів не домогтися — ні їм самим, ні тим, хто перебуває поруч.
