Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
217
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку із залізними нервами

Нервова система в кожного своя: в одних розбалансована, в інших — зведена в єдиний потужний кулак.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Залежить її стан від багатьох чинників, серед яких не останнє місце посідає і час народження — його в жодному разі не можна скидати з рахунків.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку із залізними нервами.

Телець

Тельців вирізняє спокій у будь-якій — навіть дуже складній — ситуації, не тому що вони такі «залізні» люди, просто вони на все реагуватимуть із запізненням, що й дає їм змогу, як кажуть у народі, не пороти гарячку. Доки інші б’ються в істериці, вони дивляться на життя спокійно — без нервів і зайвих переживань.

Скорпіон

Скорпіонів із повним правом можна назвати людьми зі сталевими — або залізними — нервами, принаймні, саме так бачить їх оточення. Наодинці з самими собою вони зовсім інші — нервові й навіть розгальмовані, але цього ніхто не знає — представники знака добре зберігають свої таємниці.

Діва

Діви не вважають силу свого — залізного — характеру подвигом або доблестю, вони просто так живуть, бо інакше не вміють. Усе у них повинно бути розставлено по своїх місцях, розкладено по поличках — загалом, сувора організація і дисципліна, інакше бажаних результатів не домогтися — ні їм самим, ні тим, хто перебуває поруч.

