Укрaїнa
1185
1 хв

Нічна атака БпЛА та удари по РФ: головні новини ночі 28 лютого 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дрони атакували НПЗ у РФ

Дрони атакували НПЗ у РФ / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 лютого 2026 року:

  • Угорщина вперше порушила неписане правило Євросоюзу — Качка Читати далі –>

  • Вночі у Дніпрі пролунала серія вибухів: що сталося Читати далі –>

  • Іран погодився відмовитися від запасів збагаченого урану — глава МЗС Оману Читати далі –>

  • Дрони атакували НПЗ під Краснодаром: там зайнялася пожежа Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>

1185
