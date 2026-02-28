Трамп розповів, чи планують США удар по Ірану

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не ухвалив фінального рішення щодо можливого силового сценарію стосовно Ірану.

Про це глава Білого дому сказав журналістам.

За словами Трампа, новий раунд переговорів із Іраном запланований на п’ятницю, 27 лютого. Однак він наголосив, що Вашингтон не задоволений нинішнім ходом консультацій, оскільки Тегеран не демонструє готовності відмовитися від ядерної програми.

«Ми ще не ухвалили остаточного рішення. Ми не зовсім задоволені тим, як вони ведуть переговори. Вони не можуть мати ядерну зброю, і ми не в захваті від того, як вони ведуть переговори», — сказав він.

Трамп також зазначив, що не прагне застосування військової сили, проте не виключає такого розвитку подій за певних обставин.

«Буде чудово, якщо вони будуть вести переговори в дусі доброї волі. Але вони цього не роблять. Хотілося, якби ми могли обійтися без військових, але іноді доводиться робити це», — додав президент США.

Раніше повідомлялося, що 26 лютого у Женеві відбулися перемовини між представниками США та Ірану, однак укласти угоду сторонам не вдалося.

Ми раніше інформували, що старші радники американського лідера Дональда Трампа хочуть, щоб Ізраїль першим завдав ударів по Ірану, перш ніж напад розпочнуть Сполучені Штати.