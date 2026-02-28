Трамп рассказал, планируют ли США удар по Ирану

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял финального решения о возможном силовом сценарии в отношении Ирана.

Об этом глава Белого дома сказал журналистам.

По словам Трампа, новый раунд переговоров с Ираном запланирован на пятницу, 27 февраля. Однако он подчеркнул, что Вашингтон не удовлетворен нынешним ходом консультаций, поскольку Тегеран не демонстрирует готовность отказаться от ядерной программы.

Реклама

«Мы еще не приняли окончательного решения. Мы не совсем удовлетворены тем, как они ведут переговоры. У них нет ядерного оружия, и мы не в восторге от того, как они ведут переговоры», — сказал он.

Трамп также отметил, что не стремится к применению военной силы, однако не исключает такого развития событий при определенных обстоятельствах.

«Будет здорово, если они будут вести переговоры в духе доброй воли. Но они этого не делают. Хотелось, чтобы мы могли обойтись без военных, но иногда приходится делать это», — добавил президент США.

Ранее сообщалось, что 26 февраля в Женеве состоялись переговоры между представителями США и Ирана, однако заключить соглашение сторонам не удалось.

Реклама

Мы ранее информировали, что старшие советники американского лидера Дональда Трампа хотят, чтобы Израиль первым нанес удары по Ирану, прежде чем нападение начнут Соединенные Штаты.