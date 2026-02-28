Альтернатива для Німеччини / © Associated Press

Реклама

Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) ініціювала звернення до федерального уряду з вимогою надати детальні дані щодо можливих прогалин у системі оборони НАТО.

Про це повідомляє Politico.

У листі від 19 лютого, з яким ознайомилося видання, речник партії з питань оборони Рюдіґер Лукассен закликав поінформувати оборонний комітет Бундестагу про результати навчань НАТО Hedgehog 2025.

Реклама

«Які прогалини в можливостях були виявлені — особливо у сферах протидії безпілотникам, електронної війни, командних можливостей та захисту мобільних сил?», — йдеться у зверненні Лукассена.

Навчання Hedgehog 2025 відбулися в Естонії. До них долучилися й українські фахівці з безпілотників, які застосували тактику, напрацьовану на полі бою, щоб умовно «знищити» підрозділи Альянсу.

Це не перший випадок, коли дії АдН викликають занепокоєння через ризик розголошення інформації, що може становити інтерес для Росії.

«З огляду на деякі пропозиції та запитання АдН, все частіше виникає питання, якій меті вони насправді служать і чиї інтереси вони переслідують. Якщо така інформація потрапить до неправильних рук, це поставить під загрозу нашу безпеку та обороноздатність», — заявив депутат оборонного комітету від Християнсько-демократичного союзу Флоріан Дорн.

Реклама

У самій «Альтернативі для Німеччини» відкинули підозри щодо прихованих мотивів, наголосивши, що подібні запити є стандартним інструментом парламентського контролю.

Водночас, за інформацією німецької газети Welt, Міністерство внутрішніх справ Німеччини підготувало перелік із 58 запитів від АдН, отриманих з жовтня 2024 року. Вони стосувалися чутливої інфраструктури, зокрема поліцейських ІТ-систем, засобів протидії дронам, військових логістичних маршрутів, енергомереж, систем водопостачання та цивільного захисту.

Раніше повідомлялося, що депутат ландтагу Бранденбурга від ультраправої партії АдН сплатить чималий штраф за використання прихованої нацистської символіки у своїй політичній рекламі.

Ми раніше інформували, що у Німеччині спалахнув політичний скандал: ультраправу партію АдН звинуватили у спробах збирати чутливу інформацію, яка могла б бути корисною Кремлю.