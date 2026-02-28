Гана вимагає від Росії припинити вербування своїх громадян на війну проти України

Найманці у армії РФ / © Bloomberg

Реклама

Влада Гани звернулася до Росії з вимогою зупинити вербування своїх громадян до російської армії після того, як було підтверджено загибель 55 ганців.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на міністра закордонних справ Гани Самуеля Окудзето Аблакву.

В інтерв’ю виданню очільник МЗС заявив, що Аккра має намір розпочати жорсткі переговори з Кремлем для напрацювання механізмів, які унеможливлять подальше залучення громадян Гани до війська РФ. Водночас, за його словами, російська сторона поки що не надала жодної відповіді.

Реклама

«Нам потрібно більше з ними взаємодіяти», — наголосив міністр.

Питання вербування громадян африканських країн до армії РФ викликає дедалі більше занепокоєння. За даними української розвідки, на боці Росії воюють понад 1780 африканців із 36 держав.

Як зазначив Аблаква, серед них — 272 громадянина Гани. Із цієї кількості 55 осіб загинули, ще двоє потрапили в полон. За попередньою інформацією, вербувальники обіцяли іноземцям річну зарплату в розмірі від 30 до 40 тисяч доларів.

Раніше Кенія та Південна Африка повідомляли про повернення своїх громадян, які підписали контракти з російськими військовими. За їхніми словами, людей вводили в оману щодо умов служби.

Реклама

Раніше повідомлялося, що близько тисячі громадян Кенії були незаконно завербовані для участі в бойових діях на боці Росії у війні проти України.

Ми раніше інформували, що Росія розгорнула масштабну систему вербування іноземців для участі у війні проти України, використовуючи обман, фейкові вакансії та схеми, які мають ознаки торгівлі людьми.