Война
134
2 мин

Гана требует от России прекратить вербовку своих граждан на войну против Украины

По данным украинской разведки, на стороне России сражаются более 1780 африканцев из 36 государств.

Игорь Бережанский
Наемники в армии РФ

Наемники в армии РФ / © Bloomberg

Власти Ганы обратились в Россию с требованием остановить вербовку своих граждан в российскую армию после того, как была подтверждена гибель 55 ганцев.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел Ганы Самуэля Окудзето Аблакву.

В интервью изданию глава МИД заявил, что Аккра намерена начать жесткие переговоры с Кремлем для наработки механизмов, которые делают невозможным дальнейшее привлечение граждан Ганы к войску РФ. В то же время, по его словам, российская сторона пока не дала никакого ответа.

«Нам нужно больше с ними взаимодействовать», — подчеркнул министр.

Вопрос вербовки граждан африканских стран в армию РФ вызывает все большую обеспокоенность. По данным украинской разведки, на стороне России воюют более 1780 африканцев из 36 стран.

Как отметил Аблаква, среди них — 272 гражданина Ганы. Из этого количества 55 человек погибли, еще двое попали в плен. По предварительной информации, вербовщики обещали иностранцам годовую зарплату в размере от 30 до 40 тысяч долларов.

Ранее Кения и Южная Африка сообщали о возвращении своих граждан, подписавших контракты с российскими военными. По их словам, людей вводили в заблуждение по поводу условий службы.

Ранее сообщалось, что около тысячи граждан Кении были незаконно завербованы для участия в боевых действиях на стороне России в войне против Украины.

Мы ранее информировали, что Россия развернула масштабную систему вербовки иностранцев для участия в войне против Украины, используя обман, фейковые вакансии и схемы, имеющие признаки торговли людьми.

134
