Володимир Путін / © Associated Press

Влада Кенії офіційно виступила проти практики залучення своїх громадян до бойових дій на боці Росії. Міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді анонсував візит до Москви, щоб вимагати негайного припинення вербування кенійців, яких використовують як «гарматне м’ясо».

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Масштаби вербування

За даними МЗС Кенії, на боці країни-агресора вже воюють сотні іноземців. Вербувальні агентства продовжують працювати, попри дипломатичне напруження.

«Схоже, що вербувальні операції в Росії розширилися, включивши до них громадян Африки, зокрема кенійців. Повідомляється, що понад двісті кенійців вступили до лав російської армії… вербувальні мережі все ще активні як у Кенії, так і в Росії», — повідомили у зовнішньополітичному відомстві Кенії.

У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) зазначають, що вербування іноземців Росією має системний характер. Більшість рекрутів з Африки не мають бойового досвіду. Їх змушують підписувати контракти обманом, обіцяючи високу зарплату та легальну цивільну роботу.

«Як стало відомо від чотирьох кенійців, які нещодавно повернулися з фронту пораненими, один думав, що буде працювати продавцем, двоє — охоронцями, а четвертий — спортсменом високого рівня. Загалом же за останні два місяці з Росії було евакуйовано понад 30 кенійців», — зазначили в ЦПД.

Також у ЦПД заявили, що Кремль використовує африканців для компенсації власних втрат, що суперечить російській пропаганді про «повагу до Африки» та боротьбу з «колоніальним Заходом».

Кенія вимагає від Путіна припинити вербування своїх громадян як «гарматного м’яса». / © Центр протидії дезінформації

Історія відносин: від торгівлі до кризи

Ситуація з вербуванням різко контрастує з економічними планами країн, озвученими у 2023 році. Тоді президент Кенії Вільям Руто під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим заявляв про наміри зміцнити бізнес-зв’язки.

«Торгівля між двома країнами все ще низька, попри великий потенціал. Очікується, що торговельна угода дасть бізнесу необхідний імпульс», — зазначав тоді Руто.

Окрім економіки, сторони також обговорювали реформу Ради безпеки ООН, проте наразі питання безпеки кенійських громадян та їхнього примусового залучення до війни стало пріоритетним у двосторонніх відносинах.

Раніше ми також писали, що мігранти з африканських країн, які сподівалися знайти роботу в Росії, стали пішаками у війні проти України. Багато з них опинилися на передовій після того, як їх ввели в оману оголошеннями про роботу.

Нагадаємо, Російська Федерація змогла витримати тривалі бойові дії проти України винятково завдяки масштабній підтримці з боку КНР.

До того ж, як зазначили в Міноборони Великої Британії, Росія за минулий рік втратила близько 415 тисяч військових убитими та пораненими.