"Перестав слухати Лаврова": Рютте зробив заяву про переговори і гарантії для України

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що більше не приділяє уваги висловлюванням російської сторони, особливо, міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Про це він сказав під час пресконференції в Брюсселі за підсумками засідання міністрів оборони країн Альянсу.

«Я вже деякий час тому перестав слухати кожне слово з російської сторони, особливо коли воно походить від Лаврова. Я маю на увазі, що важко стежити за тим, що вони всі говорять», — заявив Рютте.

Натомість ключовим, за словами Рютте, залишається сам мирний процес, який уже розпочався за участі США, України та Росії.

«Я знаю, що існує мирний процес, очолюваний США, за участю росіян та українців, щоб покласти край цій війні. І частиною цього процесу є абсолютне визнання всіма учасниками (НАТО — ред.) того, що для подальшого розвитку України необхідні надійні гарантії безпеки», — наголосив генсек.

Основна гарантія безпеки

Рютте підкреслив, що основною гарантією безпеки залишаються Збройні сили України, які він назвав найбільшою регулярною армією в Європі. Водночас значну роль у майбутній системі безпеки має відіграти так звана Коаліція охочих на чолі з Францією та Великою Британією.

Окремо генсек нагадав, що ще торік президент США заявив про готовність Вашингтона долучитися до формування гарантій безпеки для України. За його словами, під час зустрічі у Парижі в грудні вдалося узгодити близько 90–95% майбутніх безпекових механізмів.

При цьому Рютте зазначив, що остаточні параметри гарантій безпеки будуть закріплені в межах мирних переговорів, які тривають. Він наголосив, що без сильних і чітко визначених гарантій жодна мирна угода не може бути стійкою.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ країни-агресорки РФ Сергій Лавров розкрив, як Кремль насправді ставиться до переговорів. Він цинічно заявив, що Москва нібито «доведе до кінця» процес повернення «споконвічно російських земель до рідної гавані».

Тим часом західні ЗМІ та українські експерти повідомляють про активізацію ворожих сил на півдні та сході України.