Мир по-кремлівськи або війна: як РФ висуває жорсткі умови і вимагає капітуляції України

Володимир Путін. / © Associated Press

Кремль продовжує відхиляти частини початкового запропонованого Вашингтоном 28-пунктового мирного плану, а також останнього 20-пунктового документу США, України та Європи — як недостатні для задоволення вимог Росії щодо прав меншин в Україні.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують на тому, що в інтерв’ю RT очільник російського МЗС Сергій Лавров стверджував, що Москва отримала пропозицію мирного плану від США до саміту на Алясці у серпні 2025 року. Той документ нібито містив положення про права національних меншин та релігійні свободи в повоєнній Україні, що враховували занепокоєння Росії. Втім, з його слів, «остання версія» 20-пунктового мирного плану, схоже, не містить цього положення.

РФ повторює старі вимоги

Водночас аналітики ISW зауважують, що проєкт 20-пунктового плану, опублікований в грудні 2025-го, закликав Україну дотримуватися правил ЄС щодо релігійних та мовних меншин.

Окрім того, ще раніше Лавров фактично відхилив 28-пунктовий мирний план від листопада 2025-го, який закликав Україну прийняти правила ЄС щодо захисту релігійних та мовних меншин, стверджуючи, що ці положення є недостатніми для Росії.

«Кремль використовує відсутність загальнодоступних документів саміту на Алясці, аби стверджувати, що РФ і США нібито досягли порозуміння щодо припинення війни. Росія стверджує, що начебто та зустріч забезпечила єдине задовільне вирішення питання меншин, ймовірно, спрямоване на створення виправдань для Москви для відхилення останнього 20-пунктного мирного плану, а також будь-яких наступних мирних планів, які не задовольняють їхні вимоги», — йдеться у звіті.

ISW продовжує оцінювати, що давні заяви Москви про дискримінацію етнічних росіян, російськомовних та російського православ’я спрямовані на виправдання початкової військової вимоги Кремля щодо усунення чинного уряду в Києві на користь проросійського маріонеткового, а також на знищення суверенітету України.

Водночас коментарі Лаврова щодо нейтралітету України та прав меншин ще раз підкреслюють, що країна-агресорка не бажає йти на компроміси та вимагає, щоб будь-яке майбутнє мирне врегулювання поступилося початковим воєнним вимогам Росії від 2022-го.

РФ відкидає будь-які гарантії безпеки

Окрім того, Російська Федерація шукає нові наративи, щоб спробувати переконати США та Європу не погоджуватися на гарантії безпеки для України. Зокрема, у тому ж інтерв’ю Лавров заявив, що документ про гарантії безпеки є «практично ультиматумом» для Росії, і що, мовляв, Україна влаштує атаку під чужим прапором і звинуватить РФ, аби отримати «карт-бланш» від Заходу на відновлення бойових дій.

Лавров відкрито відкинув припинення вогню, що передує остаточному мирному врегулюванню, стверджуючи, що Захід використає таке припинення вогню для постачання зброї Україні.

«Кремлівські чиновники повторювали ту саму риторику щодо західних гарантій безпеки в останні місяці, постійно називаючи такі гарантії „неприйнятними“ та називаючи розгортання іноземних військ в Україні „законними“ російськими цілями. Однак, схоже, що Кремль зараз намагається знайти нові наративи, щоб відхилити західні гарантії безпеки та переконати Штати та Європу не погоджуватися на них», — зауважують в ISW.

Аналітики вважають, що ці заява Лаврова є ще однією спробою знайти нові способи переконати світ не надавати гарантій безпеки Україні.

Окрім того, в Інституті акцентують на тому, що пропагандистський ресурс RT — це російське державне ЗМІ з широким глобальним охопленням різними мовами. Саме тому Кремль, ймовірно, використовує це інтерв’ю Сергія Лаврова для поширення цих наративів серед міжнародної аудиторії. Зокрема, і в Штатах.

Нагадаємо, джерела повідомили, що на переговорах в Абу-Дабі 4-5 лютого Росія висунула нову умову для миру в Україні – міжнародне визнання Донбасу як російської території. Крім питання територій, під час зустрічі обговорюються економічні аспекти, механізми припинення вогню та подальші параметри контролю за його дотриманням.

Водночас президент України Володимир Зеленський спростував можливість територіальних поступок в обмін на завершення війни. З його слів, сценарії, які передбачають відмову від Донбасу, не мають жодних перспектив.