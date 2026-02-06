РФ атакувала собачий притулок в Запоріжжі: є загиблі й поранені тварини (фото, відео 18+)

Росіяни вдарили по притулку / © Запорізька міська рада

Російська атака на Запоріжжя пошкодила притулок для собак, де перебували десятки безпритульних тварин. Частина чотирилапих загинула, є поранені, постраждала й працівниця закладу.

Про це повідомила виконуюча обов’язки міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.

Харченко зазначила, що комунальне підприємство «Побутовик» розвозить травмованих собак у клініки, де їм надають допомогу. За данними Суспільного, відомо, що загинули вісім тварин, понад двадцять отримали поранення. Вибухова хвиля та уламки також зруйнували інфраструктуру притулку.

Обстріл Запоріжжя та області 6 лютого

Обстріли тривали по всій області. Запорізька ОВА повідомила про поранення однієї людини внаслідок ранкової атаки на місто. Пошкоджено будівлі гаражного кооперативу, працюють екстрені служби.

У Вільнянську ніч стала трагічною — після удару дрона по приватному будинку загинуло подружжя.

«По Запоріжжю ворог також спрямовував численні цілі. Дякую нашим захисникам неба — жодна з них не досягла своєї цілі. Це велика, надскладна робота наших військових», — зазначив очільник ОВА Іван Федоров.

Також російські дрони намагались атакувати енергетичні об’єкти. Тимчасово без світла залишалися близько 12 тисяч абонентів та одна з котелень у Заводському районі, однак електропостачання оперативно відновили.

У місті також зафіксовано руйнування в житловому секторі: вибухові хвилі пошкодили 12 багатоповерхівок — вибиті вікна, зруйновані балкони. Комунальні служби одразу розпочали аварійні роботи.