ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
363
Час на прочитання
1 хв

РФ атакувала собачий притулок в Запоріжжі: є загиблі й поранені тварини (фото, відео 18+)

Загинули щонайменше вісім тварин, понад 20 собак поранені.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Росіяни вдарили по притулку

Росіяни вдарили по притулку / © Запорізька міська рада

Російська атака на Запоріжжя пошкодила притулок для собак, де перебували десятки безпритульних тварин. Частина чотирилапих загинула, є поранені, постраждала й працівниця закладу.

Про це повідомила виконуюча обов’язки міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.

Харченко зазначила, що комунальне підприємство «Побутовик» розвозить травмованих собак у клініки, де їм надають допомогу. За данними Суспільного, відомо, що загинули вісім тварин, понад двадцять отримали поранення. Вибухова хвиля та уламки також зруйнували інфраструктуру притулку.

Росіяни вдарили по притулку / © Запорізька міська рада

Росіяни вдарили по притулку / © Запорізька міська рада

Росіяни вдарили по притулку / © Запорізька міська рада

Росіяни вдарили по притулку / © Запорізька міська рада

Обстріл Запоріжжя та області 6 лютого

Обстріли тривали по всій області. Запорізька ОВА повідомила про поранення однієї людини внаслідок ранкової атаки на місто. Пошкоджено будівлі гаражного кооперативу, працюють екстрені служби.

У Вільнянську ніч стала трагічною — після удару дрона по приватному будинку загинуло подружжя.

«По Запоріжжю ворог також спрямовував численні цілі. Дякую нашим захисникам неба — жодна з них не досягла своєї цілі. Це велика, надскладна робота наших військових», — зазначив очільник ОВА Іван Федоров.

Також російські дрони намагались атакувати енергетичні об’єкти. Тимчасово без світла залишалися близько 12 тисяч абонентів та одна з котелень у Заводському районі, однак електропостачання оперативно відновили.

У місті також зафіксовано руйнування в житловому секторі: вибухові хвилі пошкодили 12 багатоповерхівок — вибиті вікна, зруйновані балкони. Комунальні служби одразу розпочали аварійні роботи.

Дата публікації
Кількість переглядів
363
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie