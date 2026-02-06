ТСН у соціальних мережах

Одна зміна в раціоні може додати собаці до трьох років життя — поради ветеринара

Ветеринарка пояснила, як раціон і відмова від ультраоброблених кормів можуть впливати на тривалість життя улюбленців.

Автор публікації
Софія Бригадир
Собака

Собака

Японські собаки в середньому живуть майже на три роки довше, ніж домашні улюбленці у Великій Британії, і ключову роль у цьому може відігравати раціон. Якщо у Британії середня тривалість життя собак становить близько 11,2 року, то в Японії так звані «суперстарші» тварини доживають до 14,1 року.

Про це повідомило видання Express.

Ветеринарка Еймі Ворнер пояснює: справа не лише в генетиці чи породах, а й у відході від дешевих ультраоброблених кормів. За її словами, все більше власників обирають прості й натуральні доповнення до раціону, які можуть підтримати здоров’я собаки у старшому віці та покращити якість життя.

Однією з таких замін фахівчиня називає заморожену чорницю. Вона містить антоціани — антиоксиданти, які допомагають зменшувати окислювальний стрес. Жменя ягід може стати корисною альтернативою солодким обробленим ласощам. Ще один приклад — звичайне варене яйце, яке додають до основного корму. Воно є джерелом амінокислот і лецитину, що підтримують м’язи у старших собак.

Також ветеринарка радить звертати увагу на склад корму. Дешеві варіанти з великою кількістю зернових і «тваринних похідних» можуть сприяти запаленню та набору зайвої ваги. У Японії дедалі частіше обирають свіжі, приготовані на пару або в’ялені корми, ближчі до натурального раціону.

Водночас експертка наголошує: харчування працює лише разом із контролем ваги. За її спостереженнями, у собак будь-яких порід саме нежирна кондиція та раціон із низьким рівнем запалення пов’язані з довшим життям і пізнішим розвитком хронічних хвороб.

Тим, хто хоче внести зміни, радять діяти обережно: не додавати сіль, масло чи часник і враховувати всі ласощі в добовій калорійності. Добавки не повинні перевищувати 10% щоденного раціону — адже ожиріння залишається однією з головних загроз довголіттю собак.

Нагадаємо, від фізичного контакту до сну поруч — собаки мають власну мову любові. Експертка з поведінки тварин назвала 11 ознак, за якими можна зрозуміти, що пес прив’язаний до господаря.

