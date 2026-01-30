- Дата публікації
Що варто знати про зимові прогулянки з собакою
Взимку собаки так само відчувають холод, а іноді навіть гостріше, ніж ми. Попри мінусові температури, прогулянки залишаються необхідними — для здоров’я, настрою та балансу.
Холодні місяці змінюють наш ритм життя, але не скасовують базових потреб. Для собак прогулянка — це не просто туалет чи рух, а емоційна стабільність, стимуляція мозку та зв’язок із власником.
Втім, зима вимагає більшої уважності. Сніг, лід, сіль на дорогах і різкі перепади температур можуть стати справжнім викликом, особливо для вразливих порід. Видання RTÉ зібрало поради, які допоможуть зробити зимові виходи з собакою безпечними та комфортними. Реакція собаки на холод залежить від кількох ключових факторів:
породи
віку
фізичного стану
довжини та густоти шерсті
Маленькі, літні та короткошерсті собаки мерзнуть значно швидше, ніж молоді, активні та пухнасті. Головне правило — спостерігати за поведінкою, якщо пес тремтить, сповільнюється чи прагне повернутися додому, це чіткий сигнал, що йому некомфортно.
Як захистити лапи
Лапи — найвразливіша зона під час холодів.
Основні ризики:
сухе морозне повітря
реагенти та сіль на тротуарах
лід і сніг між подушечками
Що радять ветеринари:
використовувати спеціальні бальзами чи креми для лап
у простих випадках підійде навіть вазелін
обов’язково мити лапи після прогулянки, щоб змити сіль і токсичні речовини
Особливо небезпечний антифриз, який може потрапляти на дороги та бути смертельно токсичним, якщо собака його злиже. Якщо сніг злипається між пальцями:
не відривайте його силою
розтопіть теплою (не гарячою!) водою
для довгошерстих порід варто підстригати шерсть між подушечками
Собачий одяг
Добре підібраний светр або пальто справді допомагає собаці зберігати тепло — іноді навіть удома, якщо мінімальне опалення. Важливо:
одяг має бути за розміром, не тиснути та не бовтатися
привчати до нього потрібно поступово
кожен етап — із ласощами та похвалою
Багато собак сприймають одяг як щось дивне, тож терпіння тут — ключове.
Прогулянки біля замерзлих водойм
Лід — оманливий. Замерзлі річки та ставки можуть мати безпечний вигляд, але бути смертельно небезпечними. Навіть собаки, які зазвичай уникають води, можуть вийти на лід, а його товщина майже ніколи не гарантує безпеки. Рекомендація:
тримайте собаку на повідці
не дозволяйте бігати по льоду
Якщо собака провалилася під лід — не стрибайте за нею. Холодовий шок небезпечний навіть для здорових людей. Натомість негайно викликайте допомогу.
На що звернути увагу взимку
Ознаки переохолодження у собак:
тремтіння
млявість
скутість рухів
уповільнений пульс
бліді ясна
У таких випадках:
загорніть собаку
негайно зверніться до ветеринара
Також:
не затримуйтеся довго на холоді
не залишайте собаку у машині
використовуйте світловідбивні аксесуари чи LED-нашийники, адже взимку темніє рано
Зимові прогулянки можуть бути не менш приємними, ніж літні, якщо підійти до них усвідомлено. Тепло, захист лап, правильний одяг і пильність — ось прості кроки, які допоможуть вашому собаці почуватися комфортно та безпечно. Адже любов до тварин — це не лише обійми, а й уважність до деталей.