Що варто знати про зимові прогулянки з собакою / © Associated Press

Реклама

Холодні місяці змінюють наш ритм життя, але не скасовують базових потреб. Для собак прогулянка — це не просто туалет чи рух, а емоційна стабільність, стимуляція мозку та зв’язок із власником.

Втім, зима вимагає більшої уважності. Сніг, лід, сіль на дорогах і різкі перепади температур можуть стати справжнім викликом, особливо для вразливих порід. Видання RTÉ зібрало поради, які допоможуть зробити зимові виходи з собакою безпечними та комфортними. Реакція собаки на холод залежить від кількох ключових факторів:

породи

віку

фізичного стану

довжини та густоти шерсті

Маленькі, літні та короткошерсті собаки мерзнуть значно швидше, ніж молоді, активні та пухнасті. Головне правило — спостерігати за поведінкою, якщо пес тремтить, сповільнюється чи прагне повернутися додому, це чіткий сигнал, що йому некомфортно.

Реклама

Як захистити лапи

Лапи — найвразливіша зона під час холодів.

Основні ризики:

сухе морозне повітря

реагенти та сіль на тротуарах

лід і сніг між подушечками

Що радять ветеринари:

використовувати спеціальні бальзами чи креми для лап

у простих випадках підійде навіть вазелін

обов’язково мити лапи після прогулянки, щоб змити сіль і токсичні речовини

Особливо небезпечний антифриз, який може потрапляти на дороги та бути смертельно токсичним, якщо собака його злиже. Якщо сніг злипається між пальцями:

Реклама

не відривайте його силою

розтопіть теплою (не гарячою!) водою

для довгошерстих порід варто підстригати шерсть між подушечками

Собачий одяг

Добре підібраний светр або пальто справді допомагає собаці зберігати тепло — іноді навіть удома, якщо мінімальне опалення. Важливо:

одяг має бути за розміром, не тиснути та не бовтатися

привчати до нього потрібно поступово

кожен етап — із ласощами та похвалою

Багато собак сприймають одяг як щось дивне, тож терпіння тут — ключове.

Прогулянки біля замерзлих водойм

Лід — оманливий. Замерзлі річки та ставки можуть мати безпечний вигляд, але бути смертельно небезпечними. Навіть собаки, які зазвичай уникають води, можуть вийти на лід, а його товщина майже ніколи не гарантує безпеки. Рекомендація:

тримайте собаку на повідці

не дозволяйте бігати по льоду

Якщо собака провалилася під лід — не стрибайте за нею. Холодовий шок небезпечний навіть для здорових людей. Натомість негайно викликайте допомогу.

Реклама

На що звернути увагу взимку

Ознаки переохолодження у собак:

тремтіння

млявість

скутість рухів

уповільнений пульс

бліді ясна

У таких випадках:

загорніть собаку

негайно зверніться до ветеринара

Також:

не затримуйтеся довго на холоді

не залишайте собаку у машині

використовуйте світловідбивні аксесуари чи LED-нашийники, адже взимку темніє рано

Зимові прогулянки можуть бути не менш приємними, ніж літні, якщо підійти до них усвідомлено. Тепло, захист лап, правильний одяг і пильність — ось прості кроки, які допоможуть вашому собаці почуватися комфортно та безпечно. Адже любов до тварин — це не лише обійми, а й уважність до деталей.