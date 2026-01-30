ТСН у соціальних мережах

Що варто знати про зимові прогулянки з собакою

Взимку собаки так само відчувають холод, а іноді навіть гостріше, ніж ми. Попри мінусові температури, прогулянки залишаються необхідними — для здоров’я, настрою та балансу.

Холодні місяці змінюють наш ритм життя, але не скасовують базових потреб. Для собак прогулянка — це не просто туалет чи рух, а емоційна стабільність, стимуляція мозку та зв’язок із власником.

Втім, зима вимагає більшої уважності. Сніг, лід, сіль на дорогах і різкі перепади температур можуть стати справжнім викликом, особливо для вразливих порід. Видання RTÉ зібрало поради, які допоможуть зробити зимові виходи з собакою безпечними та комфортними. Реакція собаки на холод залежить від кількох ключових факторів:

  • породи

  • віку

  • фізичного стану

  • довжини та густоти шерсті

Маленькі, літні та короткошерсті собаки мерзнуть значно швидше, ніж молоді, активні та пухнасті. Головне правило — спостерігати за поведінкою, якщо пес тремтить, сповільнюється чи прагне повернутися додому, це чіткий сигнал, що йому некомфортно.

Як захистити лапи

Лапи — найвразливіша зона під час холодів.

Основні ризики:

  • сухе морозне повітря

  • реагенти та сіль на тротуарах

  • лід і сніг між подушечками

Що радять ветеринари:

  • використовувати спеціальні бальзами чи креми для лап

  • у простих випадках підійде навіть вазелін

  • обов’язково мити лапи після прогулянки, щоб змити сіль і токсичні речовини

Особливо небезпечний антифриз, який може потрапляти на дороги та бути смертельно токсичним, якщо собака його злиже. Якщо сніг злипається між пальцями:

  • не відривайте його силою

  • розтопіть теплою (не гарячою!) водою

  • для довгошерстих порід варто підстригати шерсть між подушечками

Собачий одяг

Добре підібраний светр або пальто справді допомагає собаці зберігати тепло — іноді навіть удома, якщо мінімальне опалення. Важливо:

  • одяг має бути за розміром, не тиснути та не бовтатися

  • привчати до нього потрібно поступово

  • кожен етап — із ласощами та похвалою

Багато собак сприймають одяг як щось дивне, тож терпіння тут — ключове.

Прогулянки біля замерзлих водойм

Лід — оманливий. Замерзлі річки та ставки можуть мати безпечний вигляд, але бути смертельно небезпечними. Навіть собаки, які зазвичай уникають води, можуть вийти на лід, а його товщина майже ніколи не гарантує безпеки. Рекомендація:

  • тримайте собаку на повідці

  • не дозволяйте бігати по льоду

Якщо собака провалилася під лід — не стрибайте за нею. Холодовий шок небезпечний навіть для здорових людей. Натомість негайно викликайте допомогу.

На що звернути увагу взимку

Ознаки переохолодження у собак:

  • тремтіння

  • млявість

  • скутість рухів

  • уповільнений пульс

  • бліді ясна

У таких випадках:

  • загорніть собаку

  • негайно зверніться до ветеринара

Також:

  • не затримуйтеся довго на холоді

  • не залишайте собаку у машині

  • використовуйте світловідбивні аксесуари чи LED-нашийники, адже взимку темніє рано

Зимові прогулянки можуть бути не менш приємними, ніж літні, якщо підійти до них усвідомлено. Тепло, захист лап, правильний одяг і пильність — ось прості кроки, які допоможуть вашому собаці почуватися комфортно та безпечно. Адже любов до тварин — це не лише обійми, а й уважність до деталей.

