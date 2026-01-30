ТСН у соціальних мережах

Бруклін Бекхем повернувся до улюбленого заняття на кухні, але сконфузився

Бруклін Бекхем повернувся до соцмереж після скандальної заяви про те, що він більше не хоче спілкуватися зі своїми батьками — Девідом та Вікторією.

Бруклін Бекхем

Бруклін Бекхем / © Associated Press

Старший син подружжя Бекхемів зазнав глузування з боку фанатів після того, як поділився з ними рецептом приготування спагетті болоньєзе, в якому не виявилося спагетті.

26-річний Бруклін поділився новим відеороликом, який став його першою публікацією про приготування їжі після його сенсаційної заяви про ворожнечу з батьками. У відео Бруклін продемонстрував етапи приготування «особливої страви спагетті болоньєзе», хоча, за іронією долі, у ній не було спагетті.

Фанати засипали хлопця коментарями та питаннями про те, а де все ж таки спагетті?

«Це не спагетті», «Хм, невже ніхто не збирається обговорювати найочевиднішу проблему…? Це не спагетті…», «Особливі спагетті, бо там немає спагетті», - пишуть фоловери в коментарях до посту.

Після лавини відгуків Бруклін залишив коментар під постом: «Я збирався використати спагетті, але вони закінчилися XX».

Раніше Брукліна Бекхема дорікали за те, що він не може нагодувати дружину Ніколу Пельтц і вона дуже схудла.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

