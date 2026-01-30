Бруклін Бекхем повернувся до улюбленого заняття на кухні, але сконфузився

Бруклін Бекхем / © Associated Press

Старший син подружжя Бекхемів зазнав глузування з боку фанатів після того, як поділився з ними рецептом приготування спагетті болоньєзе, в якому не виявилося спагетті.

26-річний Бруклін поділився новим відеороликом, який став його першою публікацією про приготування їжі після його сенсаційної заяви про ворожнечу з батьками. У відео Бруклін продемонстрував етапи приготування «особливої страви спагетті болоньєзе», хоча, за іронією долі, у ній не було спагетті.

Фанати засипали хлопця коментарями та питаннями про те, а де все ж таки спагетті?

«Це не спагетті», «Хм, невже ніхто не збирається обговорювати найочевиднішу проблему…? Це не спагетті…», «Особливі спагетті, бо там немає спагетті», - пишуть фоловери в коментарях до посту.

Після лавини відгуків Бруклін залишив коментар під постом: «Я збирався використати спагетті, але вони закінчилися XX».

Раніше Брукліна Бекхема дорікали за те, що він не може нагодувати дружину Ніколу Пельтц і вона дуже схудла.