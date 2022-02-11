Паста "Болоньєзе": класичний італійський рецепт

Паста "Болоньєзе" — ще одна страва родом з Італії, яка підкорила весь світ.

Можливо, паста нагадає комусь улюблені макарони по-флотськи, але якщо ви приготуєте її за всіма правилами, то зрозумієте, що це дві великі різниці. Вони відрізняються точно так, як стейк з мішленівського ресторану відрізняється від побратима, приготовленого в заводській їдальні.

До речі, м'ясний соус болоньєзе широко використовується не лише з пастою. Його подають і окремо, і з картопляним пюре, а також використовують для приготування іншої популярної італійської страви – лазаньї.

Інгредієнти:

400 г пасти

0,5 кг яловичини

0,5 кг свинини

0,5 кг помідорів

2 цибулини

2 моркви

2 стебла селери

250 мл бульйону

150 мл сухого вина

оливкова олія

орегано

чебрець

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Яловичину та свинину вимити, нарізати невеликими шматочками та провернути через м'ясорубку.

Дрібнорубану цибулю спасерувати на олії до прозорості, додати нарізані дрібними кубиками селеру і моркву і смажити до м'якості, після чого ввести м'ясний фарш і продовжувати смажити, постійно помішуючи і розбиваючи грудочки, до зарум'янювання.

У обсмажений фарш влити вино і тушкувати 5-7 хвилин, поки випарується алкоголь. Потім додати нарізані кубиками помідори, влити бульйон, посолити, поперчити, приправити орегано і чебрецем і томити на повільному вогні до загусання.

Відварити пасту в підсоленій воді до стану al dente, відцідити, перекласти до соусу, перемішати і прогріти разом не більше 1 хвилини.

На замітку

До пасти "Болоньєзе" окремо подають тертий пармезан.

Під час обсмажування м'ясного фаршу можна додати нарізаний кубиками болгарський перець, зелень, гриби.

Ще більш ароматним соус зробить додавання базиліку, розмарину, майорану та мускатного горіха.

Італійці готують "Болоньєзе", попередньо обсмаживши подрібнену панчетту, яку можна замінити беконом, що надають готовій страві копчені нотки.

М'ясний соус готується досить швидко, але італійці вважають за краще томити його на повільному вогні від 2 до 5 годин, щоб повніше розкрити аромат і смак і досягти практично однорідності.

Свіжі помідори можна замінити на консервовані у власному соку або томатну пасту.

Найкращим вибором для пасти "Болоньєзе" вважаються тальятеле, але допустимі фетучині, пене або спагеті.

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