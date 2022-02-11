Прем’єрка Литви назвала огидними слова Путіна про "красуню"

Шимоніте вважає неприпустимим використовувати таку риторику щодо іншої країни.

Очільниця уряду Литви Інґріда Шимоніте назвала "огидними" слова президента Росії Володимира Путіна стосовно виконання Києвом Мінських угод.

"Я вважаю, що це просто огидно. Дуже жаль, що лідер однієї з найбільших країн світу насмілюється використовувати таку риторику щодо іншої країни", – сказала Шимоніте в інтерв’ю Радіо Свобода.

Нагадаємо:

7 лютого під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном Путін сказав: "...заявив (Володимир Зеленський – ред. ), що жоден пункт не подобається з Мінських угод. Подобається – не подобається, терпи, моя красуне. Треба виконувати, інакше не вийде".

Речниця Білого дому Джен Псакі, заявила що будь-який жарт про зґвалтування викличе обурення у всіх в американському уряді.

Сам Путін також пояснив, чому сказав цю фразу. Він запевнив, що "не переходив на особистості" з Зеленським.

"Терпи, моя красавица"? — президент Зеленський відповів Володимиру Путіну

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