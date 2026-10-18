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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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1188
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1 хв

Продав усе заради кохання – а дівчини не існувало: бразилець став жертвою ШІ

У Бразилії чоловік продав усе своє майно та вирушив за тисячі кілометрів до «коханої» з інтернету.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Людина, нарисована ШІ (ілюстративне фото)

Людина, нарисована ШІ (ілюстративне фото)

У Бразилії 49-річний будівельник Едімар Мартінс продав усе своє майно і проїхав близько 2000 км, щоб зустрітися з жінкою, в яку закохався в інтернеті. Після 36 годин у дорозі з’ясувалося, що його обраниця на ім’я Джессіка — персонаж, створений штучним інтелектом.

Про цей випадок розповідає New York Post.

Мартінс розповів, що побачив акаунт дівчини, яка нібито жила на фермі у штаті Мінас-Жерайс і запрошувала чоловіка переїхати до неї. Він продав речі, купив квиток до Белу-Оризонті й вирушив на зустріч.

Прибувши до міста, чоловік не зміг знайти Джессіку і звернувся по допомогу на місцеву радіостанцію. Там йому пояснили, що такого реального персонажа не існує, а фото й відео були створені за допомогою ШІ.

Автор акаунта пізніше заявив, що ніколи особисто не спілкувався з Мартінсом, а профіль був створений для залучення аудиторії та продажу товарів.

У чоловіка закінчилися гроші, після чого міська влада допомогла йому повернутися додому.

Попри невдалу історію, Мартінс заявив, що не відмовився від пошуків стосунків і хоче ще раз повернутися до Белу-Оризонті, щоб зустріти реальну жінку.

Нагадаємо, раніше вчені попередили про нову загрозу від ШІ: людство може поступово втратити здатність самостійно діяти.

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