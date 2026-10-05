Теорія "мертвого Інтернету" нарешті стає реальністю: про що попереджають вчені

Інтернет / © pexels.com

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У соцмережах стрімко набирають популярність акаунти, за якими стоять не реальні люди, а створені штучним інтелектом персонажі. Деякі з них уже зібрали сотні тисяч підписників, через що користувачі побоюються, що так звана теорія «мертвого Інтернету» може поступово ставати реальністю.

Про це пише ladbible.

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Що таке теорія «мертвого Інтернету»

«Мертвим Інтернетом» називають теорію, відповідно до якої значна частина активності в мережі припадає не на реальних людей, а на ботів та автоматизовані акаунти.

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Прихильники цієї теорії вважають, що боти можуть створювати дописи, реагувати на контент і взаємодіяти один з одним, генеруючи дедалі більшу кількість штучного трафіку. У результаті люди нібито все частіше споживають контент, який створили або просувають алгоритми та системи штучного інтелекту.

Проблема особливо актуальна для соцмереж, значна частина бізнес-моделі яких пов’язана з рекламою. Якщо рекламодавці та користувачі не можуть бути впевнені, що за акаунтом або переглядом стоїть реальна людина, це може впливати на роботу всієї системи.

Саме явище не є новим. Боти роками публікують контент і взаємодіють у соцмережах. Однак розвиток генеративного ШІ значно спростив створення повністю штучних акаунтів. Тепер для цього необов’язково навіть знімати реальних людей на відео.

ШІ-персонажі набирають тисячі підписників

Одним із найбільш помітних прикладів став Instagram-акаунт Jean Philanthrope. Його аудиторія становить близько 238 тис. підписників.

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Персонаж має вибілене світле волосся, закручені вуса та одягнений у твідовий костюм. У роликах він з’являється на різних локаціях, створених за допомогою ШІ. Серед них, зокрема, можна побачити віртуальний Париж з Ейфелевою вежею, музеї та ресторани.

Попри різноманітні декорації, поведінка персонажа у відео залишається схожою: він виконує рухи, що нагадують тіньовий бокс.

Згодом у нього з’явився своєрідний конкурент — Archibald Brown. На цьому акаунті публікують схожі ролики з іншим ШІ-персонажем, якому надали образ англійця. Він також демонструє вправи з тіньового боксу на локаціях, згенерованих штучним інтелектом.

Користувачі соцмереж звернули увагу, що подібні акаунти можуть стрімко нарощувати аудиторію завдяки алгоритмам платформ. Частина людей коментує ролики, прямо вказуючи на їхнє ШІ-походження. Інші, схоже, не помічають цього або заявляють, що їм байдуже, чи є персонаж реальним.

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Один із користувачів X написав, що «інфлюенсери мертві», оскільки тепер достатньо створити за допомогою ШІ опис персонажа, а потім передати його відеогенератору, який сам створюватиме ролики для акаунта.

«Теорія мертвого інтернету реальна. Ви справді можете створити персонажа за допомогою ШІ та отримати 200 тис. підписників за один тиждень», — написав користувач.

На поширення такого контенту звертав увагу і генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

«Я ніколи не сприймав теорію мертвого інтернету настільки серйозно, але, схоже, зараз справді є дуже багато акаунтів у Twitter, якими керують LLM», — 2025 року написав він у X.

Розвиток генеративного штучного інтелекту вже дозволяє створювати цілі образи та регулярно наповнювати їхні сторінки контентом без участі реальної людини в кадрі. А швидке зростання аудиторії таких акаунтів лише посилює дискусію про те, наскільки значна частина сучасного інтернету все ще складається з контенту, створеного людьми.

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