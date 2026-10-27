Суд у справі Сенниченка: експерт звернув увагу на невстановлених учасників «адміністративного модуля»

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Автор нагадує, що обвинувачення об'єднало в одному провадженні події, пов'язані з двома різними державними підприємствами. Захист, зі свого боку, ставить під сумнів наявність спільних господарських зв'язків між приватними компаніями, які фігурують у цих епізодах.

За твердженням адвокатів, «АГТ» та «Беланта» мали різних власників, контрагентів, рахунки й зобов'язання та не здійснювали спільної фінансово-господарської діяльності.

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Обидва державні підприємства перебували у сфері управління Фонду держмайна. Проте, як зазначає експерт, сама ця обставина не пояснює зв'язку між інкримінованими діями.

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За даними Рахункової палати, на початок 2022 року ФДМУ та його регіональні відділення управляли загалом 880 державними підприємствами й господарськими товариствами із державною часткою понад 50%.

При цьому Загородній визнає, що епізоди можуть бути законно об'єднані й без прямих комерційних відносин між компаніями, якщо для цього існують належні процесуальні підстави.

Особливу увагу експерт приділяє меморандуму від червня 2021 року, на який посилається захист. У документі згадуються обидва підприємства, а «адміністративному модулю» передбачалася третина майбутнього економічного результату.

«Третина — це не символічна плата за консультації. Така частка вимагає ретельно з'ясувати, хто мав її отримати, за що і яку роль ці люди могли відігравати», — зазначив він.

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За словами автора, адвокати неодноразово наполягали на встановленні осіб, які входили до «адміністративного модуля», однак стверджують, що їхню роль досі належно не перевірили.

Загородній вбачає в цьому суперечність: обвинувачення розглядає події щодо двох підприємств у межах однієї справи, тоді як склад і функції осіб, згаданих у документі, що також пов'язує ці підприємства, залишаються нез'ясованими.

Ще одна тема, яка виникла під час підготовчого розгляду, — забезпечення участі Олександра Горбуненка, який перебуває під вартою у США в межах міграційної процедури.

За словами його адвоката Антона Журавля, підзахисний готовий долучатися до засідань дистанційно, але для організації відеозв'язку необхідна взаємодія з американськими органами.

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Прокурорка Аліна Жовницька, як зазначає експерт, заперечувала проти запропонованого захистом механізму. При цьому вона повідомила про відсутність офіційної інформації щодо тримання Горбуненка під вартою, проте назвала дату розгляду його справи в американському суді — 19 листопада. За твердженням адвокатів, у переданих матеріалах цієї дати не було.

Автор блогу вважає, що такі обставини слід з'ясувати ще на підготовчій стадії, оскільки вони можуть вплинути на подальший перебіг процесу та законність майбутнього рішення.

На його переконання, сторона обвинувачення має не лише довести інкриміновані дії, а й забезпечити дотримання прав обвинувачених, обґрунтувати об'єднання епізодів та перевірити всі суттєві обставини справи.

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