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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
135
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2 хв

ДСНС закликала українців підготувати будинки до зими: про що потрібно подбати

Рятувальники радять не чекати настання холодів, а вже восени перевірити власне житло та подбати про необхідні засоби безпеки.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Як підготувати оселю до зими

Як підготувати оселю до зими

ДСНС закликала українців заздалегідь перевірити пожежну безпеку своїх осель перед початком опалювального сезону. Взимку навантаження на електромережу та системи опалення суттєво зростає, тому несправності можуть призвести до пожеж та інших надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили у ДСНС України, опублікувавши спільно з ЮНІСЕФ спеціальний чекліст пожежної безпеки.

/ © ДСНС

© ДСНС

Узимку навантаження на електромережу та опалення зростає в рази. Рятувальники закликають, що перевірка електромережі восени допоможе вчасно виявити несправності, зменшити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та уникнути термінового ремонту в морози.

/ © ДСНС

© ДСНС

Перевірте стан електропроводки та розеток, зверніть увагу на можливі пошкодження й несправності.

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

План дій на випадок пожежі чи іншої надзвичайної ситуації:

  • Перевірте шляхи евакуації з будинку: чи вільно відчиняються вихідні двері зсередини, чи є доступ до виходу.

  • Звільніть всі проходи та евакуаційні шляхи від зайвих речей, коробок.

  • Обговоріть із родиною чіткий план дій та безпечне місце зустрічі на випадок надзвичайної ситуації.

/ © ДСНС

© ДСНС

Переконайтеся, що вдома є справний вогнегасник і ним можна скористатися в разі займання.

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

Якщо ви живете у приватному будинку, і маєте пічне опалення, перевірте їх на наявність тріщин та інших пошкоджень. Перед початком опалювального сезону очистіть піч і димохід від сажі та перевірте тягу.

/ © ДСНС

© ДСНС

Якщо у вас є генератор, перевірте чи справний він, чи є достатній запас пального.

Встановлювати генератор потрібно лише надворі — щонайменше за 6 метрів від вікон, дверей та вентиляції.

Не використовуйте генератор у гаражі, підвалі чи будь-якому закритому приміщенні.

/ © ДСНС

© ДСНС

Раніше ми писали, чи зможе Путін змусити Україну до капітуляції через повітряний терор взимку.

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