Чоловік Лілії Ребрик зробив зачіску 8-річній донці та розчулив шанувальників

Лілія Ребрик з родиною / © instagram.com/liliya_rebryk

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Чоловік ведучої та акторки Лілії Ребрик, хореограф Андрій Дикий, розчулив Мережу турботою про 8-річну доньку Поліну, якій власноруч зробив зачіску перед заняттями гімнастикою.

Подружжя виховує трьох доньок. Андрій активно долучається до їхнього повсякденного життя. Цього разу він допоміг Поліні підготуватися до важливого виходу на гімнастичний килим. Відповідне відео з’явилося в Instagram дівчинки. Її сторінку веде зіркова мама. Кадри показали, як тато дбає про комфорт доньки перед заняттями.

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«Тато може. Люблю ці наші збори. Коли тато поруч, виходити на килим набагато впевненіше», — йдеться у дописі від імені Поліни.

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Андрій Дикий з донькою / © instagram.com/andrii_dykyi

На опублікованих кадрах Андрій допомагає доньці з волоссям, готуючи її до тренування чи виступу. Для юної гімнастки такі моменти — не лише частина звичних зборів, а й можливість відчути підтримку найближчої людини. А для підписників родини це ще один привід замилуватися стосунками батька та доньки.

Андрій Дикий з донькою / © instagram.com/andrii_dykyi

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик похизувалась важливою перемогою 8-річної доньки від Дикого і розчулила емоціями.

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