- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 226
- Час на прочитання
- 1 хв
Чоловік Лілії Ребрик зробив зачіску 8-річній донці та розчулив шанувальників
Чоловік ведучої показав себе турботливим татом, а зворушливі кадри з 8-річною Поліною викликали захоплення в Мережі.
Чоловік ведучої та акторки Лілії Ребрик, хореограф Андрій Дикий, розчулив Мережу турботою про 8-річну доньку Поліну, якій власноруч зробив зачіску перед заняттями гімнастикою.
Подружжя виховує трьох доньок. Андрій активно долучається до їхнього повсякденного життя. Цього разу він допоміг Поліні підготуватися до важливого виходу на гімнастичний килим. Відповідне відео з’явилося в Instagram дівчинки. Її сторінку веде зіркова мама. Кадри показали, як тато дбає про комфорт доньки перед заняттями.
«Тато може. Люблю ці наші збори. Коли тато поруч, виходити на килим набагато впевненіше», — йдеться у дописі від імені Поліни.
На опублікованих кадрах Андрій допомагає доньці з волоссям, готуючи її до тренування чи виступу. Для юної гімнастки такі моменти — не лише частина звичних зборів, а й можливість відчути підтримку найближчої людини. А для підписників родини це ще один привід замилуватися стосунками батька та доньки.
Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик похизувалась важливою перемогою 8-річної доньки від Дикого і розчулила емоціями.