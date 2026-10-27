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- Гламур
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Відомий український блогер потрапив у ДТП та розбив авто підписниці
Ніколас Карма не приховував свого збентеження після аварії, а згодом звернувся до водіїв із неочікуваною порадою.
Український блогер Ніколас Карма потрапив у ДТП на своєму BMW і розбив автомобіль підписниці, яка після аварії здивувала його несподіваною реакцією.
Інцидент стався через неуважність інфлюенсера за кермом. Він опублікував в Instagram відео з відеореєстратора, на якому зафіксовано момент зіткнення з Renault Logan MCV. Карма не приховував, що неабияк перенервував. Це була його перша аварія, у якій він визнав власну провину. Та найбільше блогера збентежила не сама ДТП. Водійка пошкодженого автомобіля виявилася його підписницею.
Жінка впізнала знаменитість і замість претензій вирішила скористатися нагодою, щоб передати привіт своєму чоловікові. Вона попросила Карму записати спільне відео, чим поставила його в доволі незручне становище.
«І вона така, коханий, подивись, хто в мене в'їхав, це Ніколас Карма. І я стою просто, як обпльований, думаю, мати Василева, такі привіти я ще не передавав, таке селфі я ще не робив», — пригадав блогер.
Попри курйозний поворот подій, інфлюенсер закликав водіїв не втрачати пильності на дорозі. Він зізнався, що сам відволікся під час керування автомобілем, тож тепер радить іншим не повторювати його помилку.
«Не задивляйтесь на каштани, на дерева, як птахи літають. Не депресуйте під час якоїсь музики. Взагалі не вмикайте музику в машині. Добре? Бо я вже задумався, замріявся, як ви бачите», — звернувся до аудиторії Ніколас Карма.
Нагадаємо, нещодавно "Вівтар" у виконанні FIЇNKA зчинив скандал. Діти Гіги пригрозили судом, а зірка дорікнула їм у брехні. Ніколас Карма та інші шанувальники виступили на захист співачки.