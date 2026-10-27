Відомий український блогер потрапив у ДТП та розбив авто підписниці

Ніколас Карма / © instagram.com/nicolas_karma_official

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Український блогер Ніколас Карма потрапив у ДТП на своєму BMW і розбив автомобіль підписниці, яка після аварії здивувала його несподіваною реакцією.

Інцидент стався через неуважність інфлюенсера за кермом. Він опублікував в Instagram відео з відеореєстратора, на якому зафіксовано момент зіткнення з Renault Logan MCV. Карма не приховував, що неабияк перенервував. Це була його перша аварія, у якій він визнав власну провину. Та найбільше блогера збентежила не сама ДТП. Водійка пошкодженого автомобіля виявилася його підписницею.

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Ніколас Карма / © instagram.com/nicolas_karma_official

Ніколас Карма / © instagram.com/nicolas_karma_official

Жінка впізнала знаменитість і замість претензій вирішила скористатися нагодою, щоб передати привіт своєму чоловікові. Вона попросила Карму записати спільне відео, чим поставила його в доволі незручне становище.

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«І вона така, коханий, подивись, хто в мене в'їхав, це Ніколас Карма. І я стою просто, як обпльований, думаю, мати Василева, такі привіти я ще не передавав, таке селфі я ще не робив», — пригадав блогер.

Кадри з відеореєстратора / © instagram.com/nicolas_karma_official

Кадри з відеореєстратора / © instagram.com/nicolas_karma_official

Попри курйозний поворот подій, інфлюенсер закликав водіїв не втрачати пильності на дорозі. Він зізнався, що сам відволікся під час керування автомобілем, тож тепер радить іншим не повторювати його помилку.

«Не задивляйтесь на каштани, на дерева, як птахи літають. Не депресуйте під час якоїсь музики. Взагалі не вмикайте музику в машині. Добре? Бо я вже задумався, замріявся, як ви бачите», — звернувся до аудиторії Ніколас Карма.

Наслідки ДТП / © instagram.com/nicolas_karma_official

Нагадаємо, нещодавно "Вівтар" у виконанні FIЇNKA зчинив скандал. Діти Гіги пригрозили судом, а зірка дорікнула їм у брехні. Ніколас Карма та інші шанувальники виступили на захист співачки.

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