Катерина Кузнєцова приголомшила заявою про пенсії українських акторів

Катерина Кузнєцова

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Акторка Катерина Кузнєцова порушила проблему гонорарів і пенсій у кіноіндустрії України та пояснила, чому артисти мають отримувати роялті за повторні покази фільмів і серіалів.

На думку артистки, українському кінематографу необхідно змінити підхід до оплати праці артистів. Вона звернула увагу на практику, яка давно діє за кордоном. Ідеться про додаткові виплати за використання творчих робіт після їхнього виходу на екрани. В Україні ж актори, за словами зірки, не мають такої системи винагороди. Особливо гостро це питання постає для представників старшого покоління.

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«Я вважаю, що український кінематограф має переглянути цю всю історію. Тому що це надважливо. Я не буду говорити за себе, але є величезна кількість вже дорослих акторів, які зараз не можуть жити на пенсію. І саме заради них треба ввести роялті», — наголосила Кузнєцова в шоу BACKSTAGE.

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Катерина Кузнєцова / © скриншот

Роялті передбачає регулярні виплати за використання результатів творчої праці. У кіноіндустрії така винагорода може надходити, коли стрічки повторно транслюють на телебаченні або показують на стримінгових платформах. Катерина навела приклад західного підходу до авторських прав і згадала композитора, який створив музичну тему до культового серіалу «Санта-Барбара». Завдяки виплатам за використання його роботи автор може отримувати дохід навіть через багато років після створення композиції.

Катерина Кузнєцова / © скриншот

На переконання акторки, подібний принцип варто впровадити й в Україні. Адже робота артиста не втрачає цінності після завершення знімального процесу, а фільми та серіали можуть приносити прибуток протягом багатьох років. Водночас виконавці не завжди отримують додаткову винагороду за повторне використання контенту, у створенні якого брали участь.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кузнєцова показала себе 15 років тому. 24-річна акторка влаштувала танець із цигаркою.

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