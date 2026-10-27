Переговори України, США та РФ в Абу-Дабі: чи визначили дату зустрічі

Переговори України, США та РФ / © ТСН

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Тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі попередньо заплановані на 4 листопада. Про таку дату заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, однак українська сторона наразі не підтвердила проведення зустрічі саме цього дня.

Про це голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія сказав у коментарі ТСН.

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Він не підтвердив проведення тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі саме 4 листопада.

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За його словами, сторони все ще визначаються з датою проведення і очікують підтвердження від американської делегації, яка є посередником у цих перемовинах.

Що відомо про підготовку до переговорів України, США та Росії

Раніше про дату переговорів за участю України, США та Росії в Об’єднаних Арабських Еміратах говорив польський прем’єр Дональд Туск. Під час спілкування з журналістами у Варшаві днем зустрічі сторін він назвав саме 4 листопада, передає The Guardian.

За словами Туска, підготовка до можливих переговорів в Абу-Дабі обговорювалася під час консультацій за участю української та американської сторін, а також європейських партнерів.

Польський прем’єр розповів про телефонну розмову президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере з президентом Росії Володимиром Путіним. Після неї Стубб повідомив Туску, що сторони залишилися на своїх позиціях, а перспективи просування переговорів оцінюють зі стриманим оптимізмом.

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Як уже йшлося раніше, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що розмова європейських лідерів із Путіним була узгоджена з Києвом. За його словами, Україна готова до тристоронньої зустрічі в Об’єднаних Арабських Еміратах у листопаді та підтримує дипломатичні зусилля для припинення війни.

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