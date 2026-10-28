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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
549
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала головних бунтарів зодіаку

У революційних ситуаціях, які трапляються в нашому житті частіше, ніж нам би того хотілося, ми всі поводимося по-різному.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

І якщо одні ставляться до них негативно або спокійно сприймають те, що відбувається, інші йдуть у перших рядах «революціонерів», прагнучи повністю перетворити застарілий — як їм здається — світ.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала головних бунтарів зодіаку.

Близнята

Близнята самі зізнаються, що охоче виступають «за будь-який бунт», якої б сфери життя він не стосувався. Таким чином вони відчувають свою потрібність, важливість і затребуваність, інакше їм весь час здається, що в житті бракує драйву, а це викликає у них невдоволення собою та життям.

Овен

Овни завдячують своєму бунтарському духу властивій їм запальності: вони йдуть «в атаку», навіть не з’ясувавши, навіщо це роблять і до чого в результаті призведе їхня бурхлива поведінка. Для них це — чудовий спосіб виплеснути свої емоції — як негативні, так і позитивні, яких у них надлишок.

Водолій

Водолії сприймають будь-який бунт як пригоду та спосіб знайти натхнення, необхідне їм для «народження» та розробки численних творчих ідей. Сидячи вдома склавши руки, вони навряд чи щось таке придумають, а ось перебуваючи в епіцентрі подій, під впливом бунтарського духу — легко й просто.

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