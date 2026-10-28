Астролог назвал главных бунтарей Зодиака

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И если одни воспринимают их с негативной точки зрения или спокойно воспринимает происходящее, другие идут в первых рядах «революционеров», стремясь полностью переделать устаревший — как им кажется — мир.

Астролог Людмила Булгакова назвала главных бунтарей Зодиака.

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Близнецы

Близнецы сами признаются, что охотно выступают «за любой бунт», какой бы сферы жизни он ни касался. Таким образом они чувствуют свою нужность, важность и востребованность, иначе им все время кажется, что в жизни не хватает драйва, а это вызывает у них недовольство собой и жизнью.

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Овен

Овны своим бунтарским духом обязаны присущей им вспыльчивости: они идут «в атаку», даже не разобравшись, зачем это делают и к чему в результате приведет их буйное поведение. Для них оно — прекрасный способ выплеснуть свои эмоции — как негативные, так и позитивные, которых у них в избытке.

Водолей

Водолеи любой бунт воспринимаю как приключение и способ найти вдохновение, необходимое им для «рождения» и разработки многочисленных творческих идей. Сидя дома без дела, они вряд ли что-то такое придумают, а вот находясь в гуще событий, под воздействием бунтарского духа — легко и просто.

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