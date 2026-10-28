Пенсии могут сократить с 2027 года: кому уменьшат выплаты

Пенсионер / иллюстративное фото

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В Украине могут изменить порядок начисления специальных пенсий и выплаты задолженностей по решениям судов.

Такие изменения предусмотрены законопроектом № 16000 «О Государственном бюджете Украины на 2027 год», сообщает издание «На пенсии».

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Эксперты отмечают, что если эту инициативу поддержат, часть пенсионеров может получать меньшие суммы, чем предусмотрено первоначальным расчетом пенсии.

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Кому сократят пенсионные выплаты

В проекте бюджета на 2027 год предлагается ограничить крупные специальные пенсии, размер которых превышает десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан. Сокращение будет происходить не для всех выплат одинаково, а посредством специальных понижающих коэффициентов для суммы, выходящей за установленный предел.

В связи с этим итоговая пенсия окажется меньше, чем при обычном расчете. Такие выплаты получают бывшие госслужащие, прокуроры и судьи в соответствии с отдельными законами. Кроме того, задолженности по решениям судов Пенсионный фонд будет выплачивать не сразу, а частями в пределах годового бюджета.

Конкретный перечень ограничений станет ясен после окончательного утверждения документа, однако эти изменения точно не затронут пенсии военнослужащих.

Как могут сократить размер пенсий

Введение понижающих коэффициентов означает, что к пенсиям, превышающим установленный лимит, будет применяться особый порядок начисления. Чем выше сумма, превышающая этот порог, тем более ощутимым будет влияние коэффициента на итоговую выплату.

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Однако эксперты отмечают, что наличие предела в десять прожиточных минимумов не означает одинакового сокращения для всех — окончательный размер будет зависеть от категории пенсионного обеспечения и конкретной формулы расчета.

Точно рассчитать будущую сумму выплат можно будет только после того, как народные депутаты окончательно примут закон. В случае одобрения законопроекта Верховной Радой новые правила бюджета на 2027 год вступят в силу с 1 января 2027 года.

Пенсия в Украине — последние новости

Ошибки Пенсионного фонда при назначении или перерасчете пенсий могут стоить пенсионерам части выплат, надбавок или даже отказа по формальным причинам, таким как, например, разные виды чернил в трудовой книжке. Специалисты объяснили, почему устного требования недостаточно, как правильно составить письменную жалобу, добиться проверки и можно ли привлечь должностных лиц фонда к ответственности.

После смерти пенсионера родственники или организаторы похорон могут получить от государства денежную помощь, размер которой зависит от вида пенсии умершего. В случае смерти гражданского пенсионера выплачивают две месячные пенсии, военного — три месячные пенсии, но не менее 16 640 грн в 2026 году.

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