Индексация пенсии 2027-го: что известно о перерасчете и когда произойдет

Пенсия.

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В Украине в марте 2027 года пенсионеры могут получить очередное повышение выплат, ведь запланирована индексация. В проекте госбюджета заложены средства на ежегодный перерасчет пенсий, которые охватят около 10 миллионов граждан. В то же время, точный размер повышения пока не определен.

Что известно об индексации-2027 и кого она коснется, сообщило издание «На пенсии».

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По словам депутата Ольги Василевской-Смаглюк, средства на ежегодное повышение пенсий уже учтены в проекте государственного бюджета на следующий год. В то же время, пока не указаны ни точный коэффициент индексации, ни окончательный размер будущего повышения. Конкретные показатели Кабинет Министров определит поближе к проведению индексации.

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Размер доплаты будет зависеть от двух основных экономических факторов — уровня официальной инфляции и темпов роста средней заработной платы, с которой уплачивается единый социальный взнос (ЕСВ).

В проекте Госбюджета-2027 для Пенсионного фонда предусмотрели трансферт в размере 292,82 млрд. грн. Это на 41,51 млрд грн больше суммы, заложенной в бюджете на пенсионные расходы на нынешний год.

Как отмечено в пояснительных материалах к законопроекту, эти средства планируется направить на выплату пенсий, доплат, надбавок и повышений, а также на проведение ежегодной индексации от 1 марта.

Таким образом, мартовский перерасчет пенсий в следующем году предусмотрен бюджетными планами. Окончательные параметры индексации и порядок ее проведения должны быть определены соответствующими решениями правительства. Именно поэтому сейчас можно ориентироваться на факт запланированного мартовского пересчета, но не на конкретную сумму будущей пенсии.

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Пенсия в Украине — последние новости

Некоторые пенсионеры могут ежемесячно дополнительно получать 1038 гривен до основной выплаты независимо от возраста и стажа. Это касается граждан, имеющих особые заслуги перед государством. К примеру, Герои Украины или люди, награжденные орденом Героев Небесной Сотни.

ПФУ может начислять некоторым гражданам пенсию в размере не менее 30% от суммы заработной платы. В частности, государство гарантирует это родным военнослужащего в случае его гибели или смерти из-за несчастного случая, возникшего не от исполнения обязанностей военной службы.

В сентябре 2026-го некоторые пенсионеры получат повышенные пенсии: автоматически надбавки начислят по возрасту и стажу. В частности, украинцам от 70 до 74 лет прибавят 300 грн.

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