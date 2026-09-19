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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Как не потерять деньги после обстрела: юрист предупредил о подводных камнях КАСКО с военными рисками

Перед покупкой КАСКО от военных рисков следует внимательно изучать лимиты выплат, ведь страховка может покрыть лишь скудную часть убытков от прилета.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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КАСКО

КАСКО

В условиях постоянной угрозы российских обстрелов договор КАСКО с покрытием военных рисков остается единственным реальным способом финансово оградить свой автомобиль от последствий прилетов. Впрочем, водителям не стоит рассчитывать на автоматическое и полное возмещение ущерба.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» рассказал автоюрист Денис Конюшко.

По словам эксперта, перед подписанием договора страхования автовладельцам нужно тщательно проверять каждый пункт документа: какие именно военные риски покрывает полис, установлены лимиты выплат, размер франшизы и основания отказа в компенсации.

Невнимательность при оформлении КАСКО может привести к серьезному разочарованию после наступления страхового случая. Например, в практике юристов уже были случаи, когда после попадания обломков владелец авто рассчитывал на полное покрытие ремонта, однако из-за ограничений в договоре имел право получить лишь 10% от реальной стоимости машины.

Чтобы не попасть в подобную ловушку, специалисты призывают водителей обращать особое внимание на следующие нюансы:

  • Лимиты ответственности: покрывает ли страховка полную рыночную стоимость авто или только фиксированную процентную долю в случае военных действий.

  • Территориальные ограничения: действует ли полис по всей Украине или исключает регионы, близкие к зоне боевых действий.

  • Условия выплат: какие документы от ГСЧС или полиции требует страховая компания для подтверждения факта обстрела.

Раньше мы писали о том, как восстановить техпаспорт на авто, если вы его потеряли.

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