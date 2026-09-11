Атаки на АЗС в Киеве: зачем это Путину, к чему здесь Google Maps и как спастись

Атаки на АЗС в Киеве: что говорят эксперты и как уберечься в новых условиях

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Россия продолжает воздушный террор Киева и принялась атаковать столичные АЗС. За два дня противник нанес удары дронами по автозаправочным станциям в Голосеевском, Деснянском и Оболонском районах. По АЗС возле метро «Почайна» враг ударил дважды. Погибли два человека, 12 пострадали. Среди раненых — один спасатель, получивший травмы в результате повторного удара.

Что будет дальше, какие новые цели может выбрать Путин и как уберечь столичные АЗС от уничтожения, выяснял ТСН.ua.

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Теперь ситуация в Киеве в определенной степени будет похожа на происходящее в прифронтовых регионах — в Харьковской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областях, где атаки на АЗС продолжаются месяцами.

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Причины атак на АЗС в Киеве и будет ли дефицит горючего

По мнению эксперта рынка топлива Сергея Куюна, Россия сознательно атакует АЗС Киева, чтобы посеять еще большую панику среди гражданского населения.

«На самом деле эта тактика россиян не новая, по имеющейся информации от министра энергетики, более 300 АЗС в прифронтовых регионах уже были атакованы врагом. Это элемент террора от россиян, продолжающийся уже несколько месяцев. Сейчас они перешли к такому террору в Киеве», — рассказывает ТСН.ua Сергей Куюн.

К этому он добавляет: единственный выход, чтобы прекратить террор — вовремя сбивать российские реактивные «Шахеды». В то же время специалист отмечает, что смысла бить по заправкам нет никакого.

«На данный момент ни в одном регионе Украины, в том числе там, где враг бил по автозаправкам, нет дефицита горючего, все функционирует. То есть, это исключительно терроризм со стороны России. В Киеве 250 АЗС, а в Киевской области около 570 станций. Поэтому это вообще невозможно каким-то образом их выбить. Кроме того, 80% станций, атакованных в прифронтовых регионах, возобновляют работу, потому что на самом деле уничтожить АЗС очень сложно. И я уверен, что поврежденная заправка в Голосеевском районе возобновит работу очень быстро», — уверяет Сергей Куюн.

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Одна из АЗС в Киеве после удара российским дроном

Укрытия на автозаправках столицы: есть ли смысл прятать АЗС под землю

Эксперт сомневается в необходимости как-то прятать АЗС под землю или дополнительно защищать.

«Каждая станция имеет подземные резервуары для хранения горючего, поэтому их нет смысла атаковать. "Шахедами" уничтожается то, что находится на поверхности — здание станции и оборудование. Но все это можно быстро заменить или отремонтировать. Самая большая проблема — это люди, которые могут погибнуть или пострадать в момент удара. Поэтому АЗС в Киеве стали местом, где не стоит слишком долго находиться», — говорит эксперт.

К этому он добавляет, что несколько сетей АЗС уже начали ставить мобильные укрытия на своих станциях.

«Установка возле заправок мобильных укрытий достаточно оживилась. Слышал, что к производителям таких конструкций уже наблюдаются очереди, потому что бетонные конструкции могут спасти людей от обломков. В Киевской области уже устанавливают такие укрытия возле АЗС», — заключает эксперт.

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Правила безопасности во время воздушной тревоге на АЗС

Эксперты по безопасности советуют избегать скопления людей на АЗС, и если звучит сигнал воздушной тревоги, уезжать с территории заправочной станции или отойти на безопасное расстояние.

«По АЗС Киева россияне бьют реактивными "Шахедами", поэтому нужно следить за сообщениями мониторов и если видите, что в направлении столицы есть опасность атаки, на АЗС лучше не ехать. Обычно о такой опасности предупреждают. То есть, если вы уже на станции, то есть время до 10 минут, чтобы заправиться и покинуть территорию», — рассказывает ТСН.ua Игорь Молодан, руководитель Центра корпоративной безопасности «Автоном Клуб» и эксперт по безопасности.

К этому эксперт добавляет, что соответственно должны действовать и работники АЗС — на время воздушной тревоги закрывать станцию.

«Кстати, так было в начале войны: въезд на АЗС блокировался, клиентов просили покинуть территорию, а персонал станции эвакуировался, вернее отходил в безопасное место. Сейчас, после первых ударов, я думаю, эти правила вернутся в Киеве и области. Вряд ли россияне будут тратить на АЗС дорогие баллистические ракеты, а угрозу для них представляют только реактивные беспилотники», — говорит эксперт по безопасности.

Мобильные укрытия, антидроновые сетки и карты Google Maps

Эксперт сомневается, что возле АЗС целесообразно ставить мобильные укрытия, учитывая их стоимость и количество заправочных станций в Киеве.

«Целесообразности нет, потому что автомобилист, услышав сигнал тревоги, может отъехать от станции на безопасное расстояние. На АЗС работают 3-5 работников, они могут отойти на безопасное расстояние метров на 200-300, перед этим заблокировав въезд на территорию станции. Мобильное укрытие рассчитано на определенное количество людей и здесь вопрос — зачем его ставить в безлюдном месте, где обычно функционируют АЗС. Если россияне разобьют станцию и ею некоторое время никто не будет пользоваться, что тогда делать с укрытием? Вероятно, перевозить в другое место, а это дополнительные расходы. Другое дело, если станция находится в людном месте, ближе к центру, то там такое укрытие будет уместно. А особенно на остановках общественного транспорта, где находятся много людей», — говорит специалист по безопасности.

Разрушенная заправка в Киеве / © ГСЧС Украины

К этому Игорь Молодан добавляет, что закрывать здания АЗС антидроновыми сетками нет смысла, потому что реактивные «Шахеды» их пробивают. По его мнению, следует использовать маскировочные сетки, как минимум для цистерн с газом, которые находятся на поверхности, чтобы они не были слишком заметны для противника, как прямой ориентир, что это именно АЗС.

«Также было бы уместно убрать отметки АЗС столицы и региона с карт Google Maps. Для противника — это прямая наводка. То есть они смотрят по карте, где есть заправки, проверяют на спутниковых снимках, действительно ли они там, и наносят удар реактивными "Шахедами". Поэтому я считаю, что такие отметки следует убрать. Удивительно, что этого не сделали до сих пор в регионах, которые находятся под обстрелами России. Что касается Киева, то россияне в своих атаках не остановятся, а у нас еще есть транспортные развязки и мосты. Все это уже сейчас следует делать менее заметным для врага», — говорит Игорь Молодан.

Как подготовиться водителям: турникеты и аптечки первой помощи

После первых атак по АЗС в Киеве киевлянам советуют носить с собой турникеты на случай ранения.

«Это давно стоило делать. Более того, у каждого водителя в автомобиле есть аптечка и там должен быть турникет и жгут. Но в аптечке должны быть именно полноценные турникеты, не венозные для забора крови, а настоящие турникеты, которые помогут спасти жизнь. Так что водителям стоит об этом позаботиться и желательно держать турникет рядом с собой. В целом же у каждого автовладельца должна быть полноценная аптечка АМА-1 с бинтами, бандажами и другими средствами для остановки кровотечения», — объясняет эксперт.

Памятка для водителя: как действовать во время воздушной тревоги на АЗС

Следите за уведомлениями: если мониторинговые каналы или системы оповещения предупреждают об угрозе атаки реактивных «Шахедов» в направлении вашего района, отложите визит на заправку.

Не задерживайтесь на территории: если тревога застала вас во время заправки, старайтесь завершить процедуру в течение нескольких минут и сразу покиньте территорию АЗС.

Уезжайте или отойдите на безопасное расстояние: при отсутствии возможности быстро выехать дальше, оставьте авто и отойдите от заправочной станции на 200–300 метров в безопасное место или укрытие.

Не создавайте скоплений: избегайте очередей и длительного пребывания в помещении магазина или кафе при АЗС во время опасности.

Проверьте аптечку: убедитесь, что в автомобиле есть полноценная аптечка, а также качественный кровоостанавливающий турникет, который следует держать в быстром доступе.

Дата публикации 12:00, 11.09.26 Количество просмотров 48 ТСН 12:00 новости 11 сентября | Удар по АЗС в Киеве среди ДНЯ! Годовщина самого страшного теракта

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