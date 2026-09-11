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Категория
Украина
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Плен закончился расстрелом: россияне убили двух нацгвардейцев в Донецкой области

Россияне расстреляли двух нацгвардейцев возле Доброполья на Донетчине.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Россияне убили украинских военных в плену: подробности

Россияне убили украинских военных в плену: подробности / © Донецкая областная прокуратура

Вблизи Доброполья в Донецкой области российские военные взяли в плен и расстреляли двух украинских нацгвардейцев.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Россияне в плену убили украинских военных — что известно

По данным следствия, 2 сентября двое нацгвардейцев выполняли задачи в лесополосе возле Доброполья и попали в плен к россиянам.

«В дальнейшем представители ВС РФ казнили их, расстреляв из автоматического оружия», — отметили в прокуратуре.

Донецкая областная прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, что привело к гибели людей.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Следователи СБУ устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают российских военных, причастных к расстрелу.

Война в Украине — последние новости

Напомним, российские войска пытаются окружить Времен Яр на Донетчине и создают угрозу украинской группировке, удерживающей позиции в городе. Самой критической может оказаться ситуация в случае потери флангов.

Ранее мы писали, что, по данным украинской разведки, России хватит ресурсов для наступления еще на 12 месяцев. Однако огромные ежедневные потери убитыми и ранеными истощают армию РФ.

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