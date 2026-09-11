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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В России сделали заявление о новой мобилизации: что сказал Медведев

Дмитрий Медведев заявил об отсутствии потребности в мобилизации в России.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев / © Associated Press

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская армия якобы не нуждается в проведении мобилизации.

Об этом сообщает Clash Report.

По словам приспешника Путина Дмитрия Медведева, в России на данный момент нет нужды в дополнительном привлечении людей в армию.

«У нас нет нужды в мобилизации», — заявил он.

Также Медведев придумал, что украинские подразделения укомплектованы только на 20–30%, а Украина якобы страдает от нехватки бойцов и боится признать это. Несмотря на это, никаких подтверждений или источников озвученных данных российская сторона не предоставила.

Мобилизация в России — последние новости

Напомним, в России могла начаться подготовка к мобилизации, поскольку военнообязанные мужчины все чаще получают в военкоматах так называемые "мобилизационные распоряжения".

По словам командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко, потенциальных российских мобилизованных ожидает быстрое уничтожение на фронте.

В то же время подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что мобилизация в России неизбежна, а увеличение численности российской армии станет проблемой для Украины.

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