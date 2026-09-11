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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В черном мини-платье и на шпильках: Джессика Честейн продемонстрировала стройные ноги в Нью-Йорке

48-летняя актриса вышла в свет в лаконичном образе total black.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джессика Честейн

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн стала гостьей церемонии открытия флагманского магазина Moncler на Пятой авеню в Нью-Йорке.

Звезда надела короткое черное платье без рукавов прямого кроя. Наряд имел отложной воротник, застежку-молнию спереди и декоративные погоны на плечах с золотистыми деталями. Еще одним акцентом стали два накладных кармана, украшенные золотистыми пуговицами.

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Длина мини позволила актрисе продемонстрировать стройные ноги. Честейн дополнила платье классическими черными лакированными туфлями-лодочками с заостренными носками на высоких шпильках.

Украшений в этом образе было минимум, ведь главным акцентом, помимо мини-платья, стала яркая внешность Джессики. Ее фирменные рыжие волосы были подстрижены в стильное каре и уложены с боковым пробором. Макияж звезда сделала с черными стрелками на глазах и яркой красной помадой, которая эффектно контрастировала с черным нарядом.

Напомним, Джессику Честейн в стильных дизайнерских нарядах подловили на съемочной площадке.

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