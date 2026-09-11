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Гороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя торопиться
День, самими звездами предназначенный для того, чтобы приступить к воплощению в жизнь планов, намеченных незадолго до этого.
Астрологи считают, что в это время мы получаем все ресурсы и «инструменты», которые нам для этого необходимо, поэтому не стоит медлить с действиями.
Правда, от чрезмерной спешки тоже лучше воздержаться — действовать надо, не торопясь, но методично, планомерно и, что очень важно, с уверенностью в себе и своих силах. Не менее важно угадать главные направления своих действий, когда максимальных результатов можно будет достичь при минимуме усилий.
Овен
Почувствовав возможное в этот день недомогание, не торопитесь прибегать к к использованию даже самых безобидных медикаментов, скорее всего, речь будет идти переутомлении и достаточно просто отдохнуть.
Телец
День идеально подходит для того, чтобы сбавить жизненные «обороты»: нужно как можно меньше торопиться и работать, а как можно больше размышлять и наблюдать за окружающим вас миром и людьми в нем.
Близнецы
Мощный поток энергии, который вы ощутите в этот день, необходимо направить исключительно на серьезную работу — если растратить ее по мелочам, продуктивный во всех отношениях день пройдут впустую.
Рак
В случае отсутствия взаимопонимания с людьми — как близкими, так и малознакомыми — не стоит устраивать полемику: доказать свою правоту вам все равно не удастся — вы только даром потратите время и силы.
Лев
Справиться с раздражительностью, которая будет одолевать вас в течение всего дня помогут любимые занятия, которым можно и нужно посвятить выходной: занявшись своим хобби, вы быстро забудете обо всем на свете.
Дева
Если провести хотя бы половину дня в полном одиночестве, удастся избежать массы конфликтов, в которые вы обязательно встрянете, продолжив общаться с окружающими вас — даже родными и близкими — людьми.
Весы
Ввязываясь в противостояние на стороне человека, кажущегося вам несправедливо обиженным, убедитесь в том, что он действительно нуждается в защите — не позволяйте ему использовать себя в корыстных целях.
Скорпион
Поставив перед собой цель найти конфликт, в котором вы охотно сможете поучаствовать, вы своего обязательно его добьетесь, но хорошо подумайте, стоит ли тратить силы, отпущенные на этот день, понапрасну?
Стрелец
Ссора, начавшаяся в этот день по совершенно незначительному поводу, может — при всей своей бессмысленности –затянуться, поэтому необходимо максимально сдерживать эмоции, чтобы не ввязаться в него.
Козерог
Желательно отказаться от покупок, которые не являются первостепенными: приобретать нужно только самое необходимое, иначе впоследствии придется пожалеть о напрасно потраченных — и серьезных — средствах.
Водолей
Незаслуженно обидев кого-то в первой половине дня, вы уже после обеда поймете, как неправы были — что же, лучше попросить прощения сразу, чем долго тянуть, все больше и больше отрезая себе путь к примирению.
Рыбы
Выходной благоприятен для составления профессиональных планов на будущее — отрешившись от повседневных хлопот, удастся максимально точно определиться как с целью, так и со способами ее достижения.
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