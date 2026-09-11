Гороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя торопиться

Гроздь винограда / © Credits

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Астрологи считают, что в это время мы получаем все ресурсы и «инструменты», которые нам для этого необходимо, поэтому не стоит медлить с действиями.

Правда, от чрезмерной спешки тоже лучше воздержаться — действовать надо, не торопясь, но методично, планомерно и, что очень важно, с уверенностью в себе и своих силах. Не менее важно угадать главные направления своих действий, когда максимальных результатов можно будет достичь при минимуме усилий.

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Овен

Почувствовав возможное в этот день недомогание, не торопитесь прибегать к к использованию даже самых безобидных медикаментов, скорее всего, речь будет идти переутомлении и достаточно просто отдохнуть.

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Телец

День идеально подходит для того, чтобы сбавить жизненные «обороты»: нужно как можно меньше торопиться и работать, а как можно больше размышлять и наблюдать за окружающим вас миром и людьми в нем.

Близнецы

Мощный поток энергии, который вы ощутите в этот день, необходимо направить исключительно на серьезную работу — если растратить ее по мелочам, продуктивный во всех отношениях день пройдут впустую.

Рак

В случае отсутствия взаимопонимания с людьми — как близкими, так и малознакомыми — не стоит устраивать полемику: доказать свою правоту вам все равно не удастся — вы только даром потратите время и силы.

Лев

Справиться с раздражительностью, которая будет одолевать вас в течение всего дня помогут любимые занятия, которым можно и нужно посвятить выходной: занявшись своим хобби, вы быстро забудете обо всем на свете.

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Дева

Если провести хотя бы половину дня в полном одиночестве, удастся избежать массы конфликтов, в которые вы обязательно встрянете, продолжив общаться с окружающими вас — даже родными и близкими — людьми.

Весы

Ввязываясь в противостояние на стороне человека, кажущегося вам несправедливо обиженным, убедитесь в том, что он действительно нуждается в защите — не позволяйте ему использовать себя в корыстных целях.

Скорпион

Поставив перед собой цель найти конфликт, в котором вы охотно сможете поучаствовать, вы своего обязательно его добьетесь, но хорошо подумайте, стоит ли тратить силы, отпущенные на этот день, понапрасну?

Стрелец

Ссора, начавшаяся в этот день по совершенно незначительному поводу, может — при всей своей бессмысленности –затянуться, поэтому необходимо максимально сдерживать эмоции, чтобы не ввязаться в него.

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Козерог

Желательно отказаться от покупок, которые не являются первостепенными: приобретать нужно только самое необходимое, иначе впоследствии придется пожалеть о напрасно потраченных — и серьезных — средствах.

Водолей

Незаслуженно обидев кого-то в первой половине дня, вы уже после обеда поймете, как неправы были — что же, лучше попросить прощения сразу, чем долго тянуть, все больше и больше отрезая себе путь к примирению.

Рыбы

Выходной благоприятен для составления профессиональных планов на будущее — отрешившись от повседневных хлопот, удастся максимально точно определиться как с целью, так и со способами ее достижения.

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